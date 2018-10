De acordo com o site italiano Calciomercato, a formação transalpina pensa no lateral argentino do Sporting para substituto do internacional italiano, Matteo Darmian que ao que tudo indica vai deixar o Torino, devido à cobiça de vários colossos europeus.

Para tal os italianos estão dispostos a dar 4 milhões de euros por Jonathan Silva, só que os leões entendem que esses valores estão abaixo daqueles que pretendem para deixar sair o internacional argentino.