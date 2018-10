Premier League: Mangala, Fernando, Falcao e Di María na lista dos flops

O jornal inglês Daily Mail divulgou hoje uma lista daquelas que provavelmente são as piores contratações da época na Premier League. Entre elas estão 4 jogadores que já passaram por Portugal, 3 deles no Porto e outro no Benfica.

10º Fernando (Manchester City)

O ex-FC Porto tarda em justificar o investimento de 15 milhões de euros que o City nele realizou. Apesar de já ter realizado 21 jogos pelos Citizens na Liga, o Polvo tem tido dificuldade em impôr o seu domínio no meio-campo como fez outrora em Portugal. Apesar de ser ainda o primeiro ano na Premier League, nota-se que ainda falta muito pulmão e músculo para combater com aqueles o poderio físico dos centro campistas adversários. Parece estar a sofrer do mesmo problema que Javi García.

9º Rickie Lambert (Liverpool)

O avançado do ex-Southampton realizou o sonho de criança de vestir a camisola do Liverpool mas este primeiro ano tem poucos motivos para celebrações. Em 19 jogos na BPL, apenas apontou 2 golos e nem a ausência dos relvados de Sturridge ou a má prestação de Balotelli lhe abriu a porta para o onze de Brendan Rodgers, que preferiu apostar numa combinação de um tridente móvel formado por Sterling-Coutinho-Lallana.

8º Di Maria (Manchester United)

A contratação mais cara de sempre do futebol britânico (75 milhões de Euros) atravessa uma fase mais cinzenta na sua carreira. Depois de ter chegado como estrela maior do United e da Premier League, Angelito tem vindo a desiludir jornada após jornada. O início até pareceu prometedor, com muitos golos e assistências mas parece que o futebol inglês exige demasiado fisicamente a Di Maria. Na imprensa fala-se em rotura com Van Gaal e o PSG parece ser o destino mais provável do ex-Benfica.

7º Gareth Barry (Everton)

Depois de um empréstimo altamente frutuoso para o Everton e o jogador em 2013/2014, que voltou a encontrar o seu melhor futebol, o jogador mais amarelado de sempre na história da Premier League está a ter uma época para esquecer. Apesar de ser um homem da confiança de Roebrto Martínez e de ter realizado quase todos os jogos a titular, pouco ou nada acrescenta e parece estar a acusar a idade, como evidencia o elevado número de faltas que comete durante os jogos.

6º Balotelli (Liverpool)

A chegada de Super Mario a Liverpool chegou com muitas nuvens cinzentas de dúvidas: iria ser Balotelli a fonte dos problemas ou a solução para estes últimos? Nenhum dos dois parece... Apesar de estar melhor no ponto de vista disciplinar ("apenas" um ou dois episódios este ano), o talentoso avançado não conseguiu mostrar a sua qualidade nos Reds. 1 golo em 14 jogos no campeonato é a marca do Balotelli que parece estar a passar ao lado de uma grande carreira. Já não terá muitas mais oportunidades em clubes de topo (já desperdiçou passagens pelos dois grandes de Milão, City e agora Liverpool) e começa-se a falar de uma possível transferência para a MLS, o que para um jogador de 24 anos que foi Golden Boy em 2010 roça o insólito.

5º Mauro Zarate (West Ham/QPR)

O argentino tem todas as qualidades necessárias para ser bem sucedido na Premier League. No entanto, os problemas disciplinares e a falta de empenho nos treinos são apontados como os mais graves problemas deste talentoso avançado, que apenas participou em 11 jogos esta época, não tendo apontado qualquer golo.

4º Radamel Falcao (Manchester United)

Provavelmente um dos nomes mais sonantes desta lista. Aquele que já foi um dos melhores avançados puros do Mundo anda perdido pelo banco do United ou mesmo pelas reservas. A escolha de Mendes/Falcao em ir para Old Trafford não terá também sido a mais acertada, visto que a exigência física da Premier League não acenta muito bem no tipo de jogo de Falcao e muito menos tendo este regressado de uma lesão no joelho. A verdade é que os números não mentem e em 19 jogos na Liga, El Tigre apenas marcou 4 golos. Pouca produção para um jogador que aufere 18 milhões de euros por ano.

3º Rio Ferdinand (QPR)

Uma contratação descabida do QPR que apenas pode fazer sentido pelo eventual peso que Ferdinand poderá ter no balneário pela experiência que tem. Um central que tem vindo a deparar-se com enormes problemas físicos já há 3/4 anos não justifica o elevado salário, apenas para ser motivador. Uma contratação que é o espelho do planeamento desastrado da época do QPR, que começa a acusar cada vez mais os problemas financeiros derivados deste género de contratações. Uma lástima ver um jogador como Ferdinand "arrastar-se" desta maneira.

2º Eliaquim Mangala (Manchester City)

O antigo jogador do Porto, cujos valores da transferência ainda causam polémica - uns dizem 53 milhões, outros 30 - é uma das maiores decepções deste ano da Premier League. Contratado para fazer uma parceria de betão com Kompany, o francês tem parecido ser um elemento penalizador para a turma de Pellegrini. Apenas fez 18 jogos pelo City e tem vindo a perder cada vez mais espaço no plantel. Algo que parece normal tendo em conta a quantidade de erros básicos que este jovem faz. Tem tempo para aprender mas para um central que custou tantos milhões pede-se outra tarimba e qualidade. Crédito total para Pinto da Costa e a estrutura do Porto que conseguiram, mais uma vez, um negócio milionário para os cofres dos Dragões.

1º Rivière (Newcastle)

Resgatado ao Mónaco por 8 milhões de euros, o internacional francês chegou a Newcastle com o rótulo de craque. Depois de 17 jogos na Liga pelos Magpies, é apontado pela generalidade dos jornalistas e adeptos como o maior flop do ano. O jogador tem vindo a perder cada vez mais o seu espaço no plantel e deverá voltar à Ligue 1 na próxima temporada.