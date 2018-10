Oficial: Danilo assina pelo Real Madrid

OFICIAL: Danilo é o mais recente reforço do Real Madrid para a época 2015/2016

O Real Madrid acabou de confirmar a aquisição a título definitivo do lateral-direito do FC Porto para a temporada que se avizinha, pela quantia de 31,5 milhões de euros.

O internacional brasileiro de 23 anos - que havia custado 17,8 milhões de euros aos cofres dos dragões quando contratado ao Santos em 2011 - era assediado por vários colossos europeus, mas acabou por assinar até Junho de 2021 com o actual campeão europeu, onde lutará por um lugar com Dani Carvajal.

Leia aqui, na íntegra, o comunicado do FC Porto à CMVM:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Real Madrid Club de Fútbol para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Danilo pelo valor de 31.500.000 € (trinta e um milhões e quinhentos mil euros).»