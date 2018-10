31,5 milhões: Danilo foi o defesa mais caro de sempre do Real Madrid

O ainda lateral direito do FC Porto foi o defesa mais caro de sempre do Real Madrid. O jogador custou 31,5 milhões aos cofres do clube da capital espanhola, rebentando a escala e ascendendo à condição de contratação mais cara do Real no que toca ao sector defensivo; o segundo e terceiro nesta lista são os internacionais portugueses Fábio Coentrão e Pepe que custaram 30 milhões.

Em quarto na lista vem o capitão Sérgio Ramos, que em 2005 veio do Sevilha por 27 milhões de euros. De seguida vem Walter Samuel, o defesa central argentino veio pela quantia de 25 milhões - na altura a sua alcunha era «o muro».

Vindo do Newcastle, o defesa central Jonathan Woodgate custou 22 milhões mas nunca se afirmou nos «blancos» devido às muitas lesões que sofreu. Em sétimo temos outro defesa central: Raúl Albiol, que em junho de 2009 veio do Valência por 15 milhões. Por fim temos o francês Raphael Varane, que custou em 2011, 10 milhões.