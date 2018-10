Benfica equaciona Isaac Cuenca mas FC Porto também espreita oportunidade

O Benfica já manifestou interesse na contratação do extremo Isaac Cuenca, antigo jogador do Barcelona, mas o FC Porto também terá uma palavra a dizer no futuro do extremo espanhol de 23 anos, já que as boas relações do clube portista com o agente de Cuenca, José Maria Orobitg, poderão facilitar a negociação da ida do jogador do Deportivo Corunha para o reino do Dragão.

Orobitg é também o agente do extremo emprestado pelo Barcelona, Cristian Tello, e as estáveis e recorrentes relações profissionais entre o clube portista e o agente de ambos os jogadores poderão fundamentar a base da ida de Isaac Cuenca para o Dragão - caso Brahimi abandone o Porto, Cuenca poderá ser o substituto ideal para colmatar a perda do argelino.

No caso do Benfica, Cuenca também entra nas cogitações encarnadas devido a uma provável saída: a do criativo Nico Gaitán. Além dessa possibilidade, também a faixa direita do ataque encarnado poderá ficar desfalcada com a saída de Salvio, outra hipótese provável. O jogador poderá chegar a custo zero por terminar contrato com o Depor no Verão de 2015, e verá com bons olhos a vinda para a Luz.