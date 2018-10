Atlético de Madrid interessado em «gunner» Santi Cazorla

Santi Cazorla não se deve mudará para o Atlético de Madrid. Neste momento especula-se sobre o interesse dos «Colchoneros» pelo internacional espanhol mas a intenção do jogador é permanecer no Arsenal. «Tenho ouvido falar do interesse do Atlético mas neste momento só existem rumores, nada concreto. Estou concentrado no Arsenal e tenho contrato por mais um ano», afirmou o futebolista de 30 anos, em declarações ao jornal espanhol «El Mundo».

O extremo Cazorla está na sua terceira temporada ao serviço dos londrinos comandados por Arsène Wenger, depois de chegar do Málaga, e afirma sentir-se muito bem no clube e na cidade. «Vivo a 15 minutos do campo de treino num local muito tranquilo e ideal para os meus filhos irem à escola», explicou.

O atleta, formado no Oviedo e Villarreal, também comentou ao «El Mundo» que Arsène Wenger nem sempre é tão tranquilo como aparenta: «Quando se aborrece não é tão tranquilo como parece. Quando as coisas não saem como ele quer faz questão de o demonstrar aos jogadores».