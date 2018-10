Bruno de Carvalho adensa incerteza quanto ao futuro de Marco Silva

Na entrevista dada à SIC Notícias, transmitida ontem, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, abordou o «dossier» técnico e preferiu não garantir a continuidade de Marco Silva ao leme da equipa leonina, acentuando o factor da imprevisibilidade, apesar do vigente contrato de mais três anos.

«O Marco Silva tem ainda mais três anos de contrato. (..) Todos nós na vida estamos dependentes de tudo; eu estou dependente de coisas, o Marco está dependente de coisas...», afirmou o confrontacional líder leonino, que deixou antever a intenção de avaliar a prestação do treinador no final da presente temporada.

Apesar do contrato de longa duração assinado com o técnico ex-Estoril no início da temporada, as certezas quanto à permanência de Marco Silva na estrutura do Sporting são poucas. O técnico é querido entre a massa adepta leonina mas os resquícios da relação conturbada com o presidente dos «Leões» poderão levar à separação no fim da época.

Além disso, a sobrevivência da relação entre Sporting e Marco Silva está dependente do sucesso dos «Leões» na Taça de Portugal, já que o limite mínimo no campeonato - o terceiro lugar, colocação de acesso ao «play-off» de acesso à Liga dos Campeões - foi atingido e dificilmente será perdido, dado o largo avanço do Sporting para o SC Braga.

O presidente abordou a controvérsia vivida com Marco Silva, já admitindo a querela (antes negada) e afirmando que a saneou a tempo: «Houve uma polémica de facto mas que podia ter terminado rapidamente porque houve uma intervenção minha», declarou Bruno de Carvalho,