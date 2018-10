Marítimo x FC Porto na Taça da Liga (2-1)

90+5'. Xistra apita e o jogo termina: o Porto é eliminado pelo Marítimo e a Madeira continua a ser, em 2014/2015, uma ilha maldita para o Dragão.

90+2'. O Marítimo está prestes a voltar a uma final, vinte anos depois da última onde marcou presença.

90'. Cartão amarelo para Evandro devido a um carrinho faltoso sobre Xavier.

89'. Gegé vê cartão amarelo com apenas 2 minutos de jogo.

87'. Substituição na formação do Marítimo: entra Gégé e sai Alex Soares.

85'. Assédio portista à área maritimista, mas não existe coordenação necessária para quebrar a confortável defesa da casa.

83'. Canto para a confusão da área maritimista...Aboubakar recebe a bola e remata cruzado...Salin pára o remate e afasta o perigo!

79'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Éber e sai Edgar Costa.

78'. Se a primeira parte foi emocionante, a segunda tem sido pastosa e sem grandes motivos de interesse.

76'. Substituição na formação do Marítimo: Entra Fransérgio e sai Bruno Gallo.

76'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Gonçalo Paciência e sai Quaresma.

73'. Tello tentava fugir à marcação mas atrapalhou-se com a bola e perdeu o lance de ataque.

68'. Brahimi vai jogar atrás do avançado Aboubakar.

66'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Brahimi e sai Ricardo Pereira.

64'. O FC Porto tenta encontrar caminhos para a baliza de Salin mas a defesa maritimista está concentrada e o meio-campo mostra-se sólido.

61'. Quaresma descobre Ricardo no flanco direito, esta centra rasteiro para a área mas Salin, atento, agarra a bola.

58'. Bauer desarma Tello na perfeição, cortando a vaza ao espanhol.

57'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Tello e saiu Hernâni.

55'. Contra-ataque portista sem consequências, Evandro rematou para fora.

52'. Marcano ganhou nas alturas a Marega e impediu o cabeceamento do avançado do Marítimo, bom corte.

50'. Marega controla e segura a bola, coloca para Edgar Costa...este remata de fora da área, mas a bola vai para longe.

46'. Recomeça a partida nos Barreiros.

20:40. Excelente primeira parte nos Barreiros, jogo com golos e emoção - o FC Porto entrou pressionado pela postura táctica do Marítimo mas soube marcar primeiro, mediante um tiro de Evandro. A resposta da casa surgiu após grande penalidade bem executada por Bruno Gallo; a cambalhota no marcador aconteceu em cima do intervalo, Marega, de cabeça, fez o 2-1. De salientar o grande jogo de Xavier, um dos melhores em campo na primeira parte.

Intervalo

45'. Goooolooooo do Marítimo!!! Canto do Marítimo, ressaltos levaram a bola para a zona de Marega...este saltou e cabeceou para as redes de Helton!!!

41'. Raúl Silva está estatelado no relvado, queixoso, terá de sair momentaneamente.

38'. Gooooolooo do Marítimo!!! Bruno Gallo rematou com tranquilidade e enganou Helton!!!

37'. Ricardo Pereira ceifou com aparato o extremo Xavier, que caiu no relvado após excelente recepção de bola. Grande penalidade assinalada a favor do Marítimo!

32'. Gooooolooooo do FC Porto!!! Potente tiro de Evandro que fuzilou Salin sem apelo nem agravo!!! Ressaca do canto de Quaresma...Evandro aproveitou da melhor forma!!!

29'. Quaresma fintou João Diogo e tentou o remate frontal mas a iniciativa falhou - péssimo remate de Quaresma.

28'. Óliver Torres entra de sola e magoa Xavier: cartão amarelo para o espanhol.

27'. Casemiro viu o adiantamento de Salin e, do meio-campo, executou um largo chapéu...a bola passa a um metro do poste...que lance espectacular que poderia ter sido involvidável!

25'. Livre de Rúben Ferreira: centro para a área, mas Casemiro interceptou de cabeça e cedeu canto.

20'. Hernâni está a ser elemento perturbador da paz defensiva do Marítimo, e, com ele, melhora o Porto na partida.

19'. Edgar Costa tirou Evandro do caminho e disparou: a bola saiu longe do poste.

18'. Salin voou para interceptar o passe mortal do ataque do FC Porto - Quaresma picou a bola para Óliver mas Salin esticou-se e sacudiu a bola para longe.

17'. Hernâni voltou a ter espaço no flanco esquerdo, Danilo Pereira dobrou Bauer e cortou a jogada do extremo.

15'. Óliver colocou a bola nos pés de Hernâni...este não se fez rogado e disparou de primeira...a bola embateu nas redes laterais...gritou-se golo nos Barreiros.

12'. Rúben Ferreira acerta com o cruzamento...Marega cabeceia mas Helton defende a dois tempos! Sinal de perigo, o Marítimo esteve perto de marcar.

9'. Continua o Marítimo a encurtar os espaços para o Porto jogar, pressionando com competência e reduzindo as hipóteses do Porto explanar o seu jogo.

5'. Bauer lutou com Hernâni: o extremo caiu na área mas Xistra mandou seguir, com razão, o jogo: não existiu grande penalidade.

4'. Entrada arrojada do Marítimo, subido no terreno e pressionante, atitude positiva dos insulares.

1'. Roda o esférico nos Barreiros, bola na posse do FC Porto.

Apito inicial

19:44. Minuto de silêncio em honra de grande cineasta centenário, Manoel de Oliveira, falecido hoje.

19:37. Onze titular FC Porto: Helton, Ricardo Pereira, José Angel, Marcano, Maicon, Casemiro, Óliver Torres, Hernâni, Quaresma, Evandro, Aboubakar

19:35. Onze titular Marítimo: Salin, João Diogo, Rúben Ferreira, Raúl Silva, Bauer, Alex Soares, Danilo Pereira, Marega, Edgar Costa, Bruno Gallo, Xavier

19:25. O Marítimo procurará hoje repetir o feito da jornada 18 e chegar à primeira final da Taça da Liga da sua História. Salin, Gegé, Danilo Pereira, Rúben Ferreira e Marega serão os elementos cruciais para a estratégia de Ivo Vieira.

19:15. Julen Lopetegui decidiu deixar Danilo de fora das opções para o jogo de hoje; Fabiano e Martins Indi também não viajaram para a Madeira. Helton será novamente titular na baliza do FC Porto; José Angel deverá ser titular, assim como Ricardo Pereira. Aboubakar será o avançado de serviço.

19:05. Ivo Vieira, técnico que substituiu Leonel Pontes após a saída deste (há 3 partidas atrás), poderá contar com o plantel todo, à excepção do lesionado Fernando Ferreira - o defesa Igor Rossi, lesionado desde Setembro, também integrou novamente a convocatória maritimista.

18:50. O Marítimo chegou a este patamar da Taça da Liga depois de obter o primeiro lugar do Grupo B, com sete pontos conquistados; o FC Porto foi o primeiro classificado do Grupo D, realizado quatro jogos e acumulando 10 pontos e deixando o SC Braga fora da corrida pela presente edição da Taça da Liga.

18:35. Portanto, feitas as contas, o FC Porto tem apenas más memórias das deslocações à fatal ilha da Madeira: para a Liga o Porto perdeu 5 pontos (contra Marítimo e Nacional). O Marítimo é uma de duas equipas que foram capazes de derrotar os Dragões em toda a temporada 2014/2015: a outra é precisamente o líder da Liga, Benfica.

18:20. Foi precisamente no último jogo do FC Porto - os dragões deslocaram-se novamente à Madeira, para defrontar o Nacional, mas apesar do golo de Cristian Tello, aos 45 minutos, o Porto não foi capaz de impedir o golo alvinegro, marcado por Wagner na segunda parte. Danilo ainda fez a bola beijar o poste mas a igualdade manteve-se.

18:10. Nas duas deslocações do FC Porto à ilha da Madeira, a turma de Julen Lopetegui nunca foi feliz: se na jornada 18 o Porto baqueou perante o esforçado Marítimo, na jornada 26 os dragões voltaram a tropeçar com estrondo, empatando na Choupana e perdendo uma ocasião de ouro para reduzir a desvantagem pontual para o líder Benfica.

17:50. Este será o segundo jogo Marítimo x FC Porto desta temporada: o primeiro foi pautado por várias tentativas de golo do FC Porto e por uma completa abnegação defensiva do Marítimo, que fechou os caminhos da baliza de Salin e preservou o golo marcado por Bruno Gallo - foi a segunda derrota do FC Porto na liga nacional.

17:35. O FC Porto chegou por duas vezes à final da Taça da Liga, acabando por perder as duas finais: a primeira, em 2009/2010, para o rival Benfica, e a segunda, para a turma do SC Braga, na temporada 2012/2013, com um golo solitário marcado pelo arsenalista Alan, ex-jogador do Porto.

17:20. Caso o FC Porto vença hoje o Marítimo e siga para a final da Taça da Liga, reeditará a final da competição na temporada 2009/2010: nessa época, o FC Porto encontrou o Benfica na final, num jogo disputado no Estádio do Algarve. O Benfica venceu categoricamente por 3-0, com golos de Amorim, Cardozo e Carlos Martins.

17:10. O jogo Marítimo x FC Porto irá desvendar quem irá acompanhar o Benfica na final da Taça da Liga. Os encarnados já garantiram o bilhete para a final da competição que dominam ano após ano, esperando agora pelo adversário que sairá do Marítimo x FC Porto.

17:00. Seja bem-vindo ao jogo Marítimo x FC Porto, referente à meia-final da Taça da Liga 2014/2015; a partida será disputada nos Estádio dos Barreiros, às 19:45 horas. Siga o minuto a minuto do jogo Marítimo x FC Porto, que revelará qual o segundo finalista da competição, , grátis, em Vavel Portugal.