FC Porto: Óliver Torres de regresso ao Atlético Madrid

Óliver Torres, uma das figuras do actual plantel portista, vai regressar ao Atlético de Madrid na próxima temporada. A garantia é dada pelo diretor desportivo dos 'colchoneros', José Luis Caminero, afirmando que os técnicos madrilenos estão a seguir com satisfação a progressão do jovem médio.

"Os nossos técnicos fazem um seguimento pormenorizado de todos os jogadores que se encontram cedidos a outras equipas. Em traços gerais, estamos muito contentes com o seu rendimento e crescimento. Óliver e Alderweireld, por exemplo, estão a realizar uma temporada muito boa no FC Porto e Southampton e vamos contar com eles para a próxima época" disse o dirigente numa entrevista à página oficial do clube.

Óliver chegou esta época ao FC Porto, num empréstimo de um ano sem opção de compra por parte do Atlético de Madrid. Tem sido presença habitual nas escolhas de Julen Lopetegui, contabilizando já 30 jogos oficiais em todas as competições marcando um total de 6 golos, todos eles na Liga NOS.