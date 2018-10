Ryan Gauld em «ano de adaptação» elogiado por seleccionador Billy Stark

Um «jogador muito determinado em superar as dificuldades físicas no confronto com os adversários», assim é descrito o jovem escocês Ryan Gauld nas palavras do ex-seleccionador sub-21 da Escócia, Billy Stark.

O antigo seleccionador das camadas jovens da Escócia falou aos microfones da Antena 1, Billy Stark, que bem conhece o pequeno Gauld, não teve dúvidas ao afirmar que o jogador que saiu do Dundee United para reforçar o Sporting será um «jogador influente» na turma dos Leões.

Stark, que conduziu os sub-21 escoceses de 2008 até ao ano passado, considera que a presente temporada tem sido de «adaptação» e que, no futuro, será provável vermos o jovem Gauld ascender a um patamar de maior utilização na equipa principal do Sporting.