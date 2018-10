Messi apto para Liga BBVA após falhar jogos da Argentina

Lionel Messi, vedeta do Barcelona, estará apto para jogar contra o Celta de Vigo na próxima jornada da Liga BBVA. Lembremos que o futebolista viajou com a sua seleCção para dois particulares, não tendo participado em nenhum deles devido a queixas no seu pé direito.

O Barcelona já efectuou os testes médicos necessários e o jogador já treinou com os comandados de Luis Enrique. Assim o internacional argentino vai estar disponível para dar o seu contributo na difícil deslocação aos Balaídos.

O Barcelona comanda a Liga BBVA, com mais quatro pontos que o eterno rival e actual segundo classificado, Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Pepe, Coentrão e companhia.