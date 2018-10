Maldição da Madeira: Porto eliminado pelo Marítimo na Taça da Liga

O FC Porto perdeu ontem por 2-1 contra o Marítimo e perdeu a oportunidade de jogar a final da Taça da Liga contra o Benfica. Os dragões até começaram bem a partida, com Evandro a adiantar o conjunto azul-e-branco ao minuto 32 com um remate forte sem hipóteses de defesa para Salin;

Mas Bruno Gallo empatou aos 38 minutos após grande penalidade bem assinalada por Carlos Xistra, punindo falta de Ricardo Pereira sobre o extremo luso Xavier. Sobre o intervalo chegou o segundo golo dos madeirenses: o seu autor foi o avançado Marega, após canto de Rúben Ferreira e desvio consequente do defesa Raul Silva.

Na segunda parte, destaque para uma oportunidade para o FC Porto através do camaronês Vincent Aboubakar, aos 84 minutos, com uma boa intervenção de Salin a negar o 2-2. Muito pouco para uma equipa em desvantagem que tinha como objectivo estar em Coimbra, no dia da liberdade, 25 de Abril, para discutir com o rival Benfica a Taça da Liga, troféu nunca conquistado pelos portistas.

A madeira começa a ser um tormento para os nortenhos, que depois de empatarem com o Nacional para o campeonato e assim não conseguirem decididamente encurtar distâncias para o Benfica, agora foram eliminados da Taça da Liga pelo Marítimo, formação que na jornada que na jornada 18 tinha já imposto uma derrota ao clube da Invicta - em três idas à Madeira em 2014/2015, o Porto nunca foi capaz de vencer.