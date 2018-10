A final da Taça da Liga já conhece data oficial e, ao contrário do que se previa anteriormente, não colidirá com a trigésima jornada da Liga NOS - será sim disputada no dia 28 de Maio de 2015.

A Liga de Clubes oficializou hoje a data da final entre Benfica e Marítimo, esclarecendo que a trigésima jornada (ronda em que Benfica e FC Porto medirão forças na Luz) jogar-se-á de acordo com a calendarização prevista.