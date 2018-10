Coentrão de saída: Alex Sandro e Gayà no topo das preferências do Real Madrid

Fábio Coentrão está de saída do Real Madrid, de acordo com a imprensa espanhola - o internacional português, contratado pelos «merengues» ao Benfica, estará na recta final da ligação com o clube do Bernabéu e a direcção «blanca» está já a tratar do futuro do defesa esquerdo juntamente com o seu empresário, Jorge Mendes.

Coentrão, pouco amado pela torcida do Real, estará na linha da frente do lote de saídas no final da temporada, numa pequena revolução de plantel que também poderá incluir as saídas de Gareth Bale, Luka Modric, Illarramendi, Khedira e Jesé Rodríguez. O jogador esteve já ligado a uma forte especulação que o colocava na rota do Manchester United, no arranque da época passada.

Fora das opções regulares do treinador Carlo Ancelotti, Fábio Coentrão tem sido crónico suplente no clube que secunda o Barcelona na Liga BBVA - o atleta, presença assídua da selecção nacional, quer jogar de forma mais regular de modo a revitalizar a sua carreira e a não perder o comboio do Euro 2016. A sua prioridade é, portanto, actuar ao mais alto nível num clube que o veja como titular indiscutível

O jogador das Caxinas, de 27 anos, tem apenas 277 minutos na Liga BBVA esta temporada, tendo sido titular na prova por três vezes, tantas vezes quanto as que foi titular na Liga dos Campeões; as notícias da sua possível ida para o Benfica têm algum fundo de verdade, já que o clube da Luz continua no coração do internacional, mas o Real Madrid apenas está disponível para negociar a saída definitiva do jogador - entrave inultrapassável para o Benfica, que não pode igualar os salários altos do jogador.

No topo da lista de preferências do Real Madrid está o lateral brasileiro do FC Porto, Alex Sandro, tido como um dos mais promissores defesas esquerdos a actuar na Europa, à semelhança do compatriota Danilo, que já assinou pelo clube de Madrid por 31,5 milhões de euros. As boas relações entre o Real e o Porto poderá ser a base para o começo das negociações - Lucas Silva poderá integrar o negócio, vindo para a Invicta por empréstimo.

O lateral internacional da «canarinha» tem dado nas vistas na Liga dos Campeões e a boa campanha portista exponenciou o interesse «merengue». A regularidade de Alex Sandro é trunfo do jogador, que é dono incontestado da posição no FC Porto. Na lista está também o defesa lateral do Valência, José Luis Gayà, jogador versátil com excelentes qualidades ofensivas. Com 19 anos e alta margem de progressão, o espanhol formado no clube «Che» é também alvo do Real Madrid.