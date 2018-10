Benfica recebe Nacional da Madeira em Luz cheia

O Campeão Nacional procura este sábado regressar às vitórias, naquele que é o início de uma série de 3 jogos seguidos a jogar perante os seus adeptos. Depois da derrota em Vila do Conde frente ao Rio Ave por 2-1 na última jornada, o Benfica está obrigado a vencer, para não deixar que o FC Porto se aproxime e encurte a distância de 3 pontos.

O registo caseiro das águias deixa antever o jogo com algum otimismo para os adeptos da Luz, visto que em casa os Encarnados têm um registo quase imaculado (ganharam todos os jogos à excepção do derby frente ao Sporting - empate a 1) e nos últimos jogos, têm vindo a mostrar um particular acerto ofensivo e muita concentração na defesa.

No entanto, o capitão e patrão da defesa Luisão está ausente por castigo (Lisandro tomará o seu lugar ao lado de Jardel), depois da expulsão frente ao Rio Ave e o Nacional quererá com certeza explorar esse facto. A seguir a esta partida, a turma de JJ recebe a Académica e de seguida o FC Porto, num jogo que poderá decidir o campeoanto.

Já o Nacional vem de uma série mais negativa. O clube orientado por Manuel Machado não ganha para a Liga há 3 jogos mas no último conseguiu arrancar um empate na Madeira frente à equipa de Julen Lopetegui, empate a uma bola numa partida que ainda viu Lucas João desperdiçar um golo cantado. O Benfica poderá portanto esperar um adversário atrevido, que tentará lançar o contra-ataque sempre que puder e que irá procurar explorar a velocidade de extremos como Marco Matias, de regresso à competição.

No lançamento do jogo, Jorge Jesus teve uma abordagem mais cautelosa do que o costume e lembrou que os Madeirenses já roubaram pontos aos candidatos ao título, ao passo que Manuel Machado enalteceu a confiança dos seus jogadores em conseguir voltar à Ilha da Madeira com pelo menos um ponto.

Benfica virou o resultado na Choupana

Recordamos que na primeira volta, o Benfica visitou a Choupana e até esteve a perder: a formação alvinegra inaugurou o marcador por intermédio do jovem Edgar Abreu, logo no primeiro minuto de jogo, mas os encarnados deram a volta à desvantagem como golos de Salvio e Jonas, aos 7 e 19 minutos, respectivamente.

Onzes prováveis do Benfica x Nacional

À partida, ambos os treinadores deverão fazer alinhar as equipas que têm vindo a jogar nos últimos encontros. Excepção feito a Luisão que está suspenso, do lado do Benfica. Já do lado do Nacional, Marçal, Tiago Rodrigues e Marco Matias estão de regresso à competição e poderão ser opção para o onze. Os dados estão lançados para um grande jogo no Estádio da Luz, onde se esperam aproximadamente 55/60 mil espectadores.