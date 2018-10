Messi, Robben e Dost: Estudo do CIES dos melhores avançados neste trimestre

O CIES, sigla para Centro Internacional de Estudos do Desporto organizou a lista dos avançados que foram mais competentes e eficazes neste primeiro trimestre de 2015. Cristiano Ronaldo fica, graças ao ligeiro abaixamento de forma no começo do ano, em 29º lugar.

Em primeiro surge o astro Lionel Messi, seguido pelo extremo goleador Arjen Robben do Bayern, e, para completar o pódio, temos outro holandês, Bas Dost, do Wolfsburgo, avançado que marcou dois golos ao Sporting na Liga Europa. Em quarto está outro jogador do Barcelona, Luis Suárez, que soma 71 pontos no raking do CIES.

O quinto é o jogador do Chelsea, o controverso avançado Diego Costa. Até ao 10º temos o inglês revelação Harry Kane, do Tottenham, Marco Reus do Dortmund, o paraguaio Lucas Barrios, Pierre-Emerick Aubameyang também do Dortmund e, por fim, Christophe Mandanne do Guingamp.