Manchester United estuda contratação de Fábio Coentrão

A cobiça não é recente mas voltou a intensificar-se nos últimos dias: o Manchester United está bastante interessado no concurso do defesa esquerdo do Real Madrid, Fábio Coentrão. O namoro é antigo e esteve para ser concretizado no Verão de 2013 mas a transferência caiu por terra nos últimos minutos de Agosto.

O jogador de 27 anos, que trocou o Benfica pelo Real Madrid na temporada de 2011/2012, agrada aos responsáveis técnicos do clube de Old Trafford e a sua precária situação no Real Madrid poderá dar um empurrão significativo à transferência para o clube orientado por Van Gaal.

O jogador apenas somou 277 minutos na Liga BBVA e 14 participações pelo clube nesta temporada, estando na lista de saídas do clube «merengue». A um ano e meio do Euro 2016, fugir do banco e voltar a ser titular regular seria óptima escolha para o internacional luso, que está receptivo à proposta do United.

O Metro, jornal inglês, dá conta de uma iminente proposta a rondar os 34 milhões de euros, que deverá agradar a direcção do Real Madrid. Caso se transfira para o Manchester United, Coentrão terá, em princípio, a concorrência de Daley Blind, internacional holandês, e Luke Shaw, contratado no defeso de Verão de 2014.