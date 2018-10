Alexander Kristoff imparável: 9º vitória dá triunfo no Tour de Flandres

O ciclista da Team Katusha está numa forma imparável e ontem atingiu, com total mérito, a nona vitória numa etapa da temporada 2015, vitória ao sprint relegando para segundo lugar o holandês Niki Terpstra e valeu ao noruguês de 27 anos o triunfo no Tour da Flandres.

Alexandre Kristoff soma um excelente registo de nove vitórias na temporada, atravessando actualmente um período de fulgor máximo: em seis dias, o noruguês arrecadou nada mais nada menos que quatro etapas, três na prova Driedaagse De Panne-Koksijde (na qual arrebatou a camisola amarela da geral individual) e uma no Tour de Flandres.

O ciclista da equipa russa começou bem a temporada, venceu a segunda etapa do Tour do Qatar, vencendo mais duas etapas da prova, a quarta e quinta. O sucesso acompanhou o ciclista no Tour da Omã, prova em que venceu a terceira etapa; no Paris-Nice, Kristoff voltou a vencer uma etapa, a inaugural.