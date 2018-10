FC Porto x Estoril (5-0)

21:54. Jogo de sentido único, com uma mão cheia de golos, muita festa nas bancadas do Dragão e um suspiro de alívio portista: o Porto mantém-se na luta pelo título, voltando a estar a três pontos do líder Benfica. Excelente exibição azul-e-branca e péssima prestação do Estoril, que nunca incomodou Fabiano. Danilo, Quaresma e Aboubakar foram as estrelas da partida. Danilo mostrou raça e marcou um golo, Quaresma bisou e fez duas assistências, Aboubakar marcou e deu um golo ao lateral brasileiro; Óliver abriu a contagem.

Apito final

90+3'. Fim do jogo.

90+2'. Quaresma dividiu o lance com Wagner após mau alívio de Mattheus: resolveu bem o «keeper», chutando para longe.

90+1'. Canto para o Estoril. Três minutos de descontos até final do jogo.

90'. Goleada portista perante 29 mil espectadores que marcaram esta noite presença no Dragão.

89'. Aboubakar serve Hernâni com um passe transversal à linha defensiva do Estoril...mas Hernâni remata de forma desastrada!

88'. Falta rija de Rúben Neves sobre Sebá: cartão amarelo.

82'. Marcano deitado no relvado, em dificuldades físicas após ter chocado com colega Fabiano.

78'. Mattheus entrou mal no jogo: esteve na origem do quinto golo portista e agora vê cartão amarelo.

76'. Gooolooooo do FC Porto!!! Quaresma faz de novo o gosto ao de pé após duas assistências: desarmou o oponente e, isolado, fintou Wagner e rematou para as redes vazias!!!

75'. Substituição na formação do Estoril: Entra Tozé e sai Fernandinho.

75'. Substituição na formação do Estoril: Entra Mattheus e sai Filipe Gonçalves.

74'. Hernâni desarmado na área, bom corte do defesa do Estoril, na hora H a desarmar o extremo.

72'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Quintero e sai Óliver Torres.

70'. Gooooloooo do FC Porto!!! Danilo finalizou na cara de Wagner depois receber um passe mágico de calcanhar de Aboubakar!!! Danilo começou a terminou a bola jogada!!!

67'. O jogo caiu numa toada de total apatia: o Porto controla o jogo e tenta não acelerar, o Estoril, impotente, não consegue ter bola no pé para atacar com perigo.

62'. O Estoril tenta encontrar caminhos para a área portista mas o Porto recuou e agora controla a partida de forma mais conservadora.

61'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Hernâni e sai Brahimi.

57'. Confrangedora a forma como o Estoril joga: sem ligações entre sectores, sem pejo técnico nem capacidade para afrontar o Porto.

56'. Substituição na formação do Estoril: Entra Leo Bonatini e sai Taira.

54'. Poderemos estar a caminhar para uma goleada esta noite, controlo total do Porto, Estoril inexistente.

53'. Substituição na formação do FC Porto: Entra Rúben Neves e sai Herrera.

52'. Goooolooooo do FC Porto!!! Ricardo Quaresma rematou com força, colocando a bola fora do alcance de Wagner!!!

51'. Brahimi rodopia e foge pela linha de fundo, Filipe Gonçalves rasteira o argelino...grande penalidade! Cartão amarelo para o médio defensivo do Estoril.

49'. Jogo atabalhoado do Estoril, com Sebá e Fernandinho apagados, tal como Balboa.

46'. Primeiro aviso da segunda parte, por banda do Porto: Brahimi tentou o remate em jeito, ficou o aviso portista. Toada de ataque azul mantém-se.

46'. Recomeça a partida, bola para o Porto.

Segundo tempo

20:50. Danilo tem sido outro dos destaques deste FC Porto x Estoril: pleno de garra e competitividade, o lateral brasileiro, que assinou já pelo Real Madrid, tem mostrando pujança física e ajudou bastante Quaresma no flanco direito, facilitando a tarefa ofensiva do colega.

20:48. Primeira parte do total domínio do FC Porto, a par de uma exibição confrangedora do Estoril, que em 45 minutos nunca foi capaz de alvejar a baliza de Fabiano. Quaresma tem sido o homem da partida, explorando da melhor forma o flanco direito e oferecendo dois golos, a um Óliver Torres e outro a Aboubakar.

Intervalo

45+1'. Goooolooooo do FC Porto!!! Outra vez pela direita, Quaresma cruza com as medidas certas e Aboubakar, ao segundo poste, a encostar para o golo, beneficiando da falha de Wagner!!!

45'. Um minuto de descontos para se jogar.

41'. A primeira parte está prestes a terminar sem um único remate do Estoril à baliza do brasileiro Fabiano.

40'. O Estoril mostra total incapacidade para subir no terreno e mostrar as garras, o Porto controla o jogo a bel-prazer.

38'. Danilo ganha a bola, segue a jogada e serve Aboubakar...mas o central Anderson Luís cortou o lance...que grandiosa intercepção!

34'. Óliver conseguiu desmarcar-se por entre os centrais e cabecear de forma letal, descansando os adeptos da casa.

33'. Goooooloooo do FC Porto!!! Quaresma subiu pelo flanco direito, gingou e cruzou a bola para o coração da área...Óliver ganhou espaço e cabeceou para o fundo das redes!!!

31'. Falta dura do central Rúben Fernandes sobre o fugidio Quaresma: cartão amarelo.

25'. Brahimi em destaque: ganhou espaço e disparou para a baliza mas a bola embateu num defesa antes de sair para fora.

24'. Jogada de ataque do Porto, corte da defensiva do Estoril, mais um canto a beneficiar o dragão.

19'. O Estoril tenta adiar o golo caseiro, sem conseguir sair para o ataque.

17'. O Porto tenta adensar o caudal ofensivo e ganha novamente outro canto, mas os lances de bola parada não têm levado perigo à baliza do Estoril.

14'. Remate do Brahimi, momento de perigo a rondar a baliza de Wagner: Brahimi tem sido o elemento mais perigoso do Porto.

7'. Mais um canto a favor dos portistas, Quaresma para marcar o livre.

4'. Dois cantos seguidos a favor do FC Porto, que tenta pressionar o Estoril em todos os centímetros do campo.

1'. Começa a partida no Dragão, Porto pressionado para vencer a partida!

Apito inicial

19:40. Onze titular Estoril: Wagner, Rúben Fernandes, Emídio Rafael, Filipe Gonçalves, Yohan Tavares, Diogo Amado, Balboa, Taira, Fernandinho, Sebá

19:35. Onze titular FC Porto: Fabiano, Marcano, Danilo, Alex Sandro, Martins Indi, Casemiro, Quaresma, Brahimi, Herrera, Óliver Torres, Aboubakar

19:15. A última vez que o Estoril visitou o Dragão, na temporada 2013/2014, venceu os da casa numa partida histórica - foi a única vitória do Estoril no Dragão na história do futebol português.

19:05. Kléber, a contas com uma lesão no adutor, falhará a partida contra o clube com quem tem contrato; o lateral ofensivo Babanco castigado, também falhará a partida; o médio defensivo Anderson Esiti também não alinhará contra o FC Porto, devido a uma lesão de última hora.

19:00. O FC Porto entra nesta partida com baixas de peso: Jackson Martínez (melhor marcador do campeonato) continua lesionado e dará lugar a Vincent Aboubakar; Maicon lesionou-se e será substituído por Martins Indi e Cristian Tello, também lesionado deverá ser rendido por Ricardo Quaresma.

18:55. «Queremos passar uma boa imagem e, se possível, conseguir um bom resultado no Dragão. Vamos encontrar o FC Porto de sempre, ou seja, impressionante. Mas o mais importante é estarmos intensos e competitivos no jogo.», declarou o técnico do Estoril, Fabiano Soares, na antevisão da partida.

18:45. «O jogo com o Marítimo já passou, estamos focados a cem por cento na Liga. Queremos responder com uma boa exibição e fazer um bom jogo para superar o Estoril», afirmou Julen Lopetegui, deixando para trás o desaire na meia-final da Taça da Liga, contra o Marítimo - Evandro marcou para o Porto mas Bruno Gallo e Marega deram o triunfo aos insulares.

18:40. Em partidas da Liga jogadas no Estádio do Dragão, o FC Porto apenas perdeu por uma vez, contra o rival Benfica, por 0-2 com um bis do brasileiro Lima. Mas a outra derrota na Liga, que remonta à temporada passada, aconteceu precisamente contra o Estoril - no dia 23 de Fevereiro de 2014 o Porto perdeu 0-1 no Dragão com a equipa de Marco Silva, técnico da altura.

18:30. O FC Porto vinha atravessando um excelente período na Liga, com sete vitórias consecutivas, mas o empate na Choupana veio quebrar o bom andamento dos Dragões. Ainda assim, no ano de 2015, o FC Porto de Julen Lopetegui apenas perdeu uma partida para a Liga, precisamente contra outra equipa insular, o Marítimo, por 1-0 nos Barreiros.

18:20. O mau registo exibicional do Estoril continua se olharmos para as actuações dos «canarinhos» fora de casa - a equipa da linha apenas venceu uma partida da Liga NOS fora de casa no ano de 2015. Foi no dia 18 de Janeiro, vitória forasteira contra o Boavista, no Bessa, por um resultado de 1-2.

18:10. O Estoril, que perdeu José Couceiro e agora é liderado Fabiano Soares e Hugo Leal, tem atravessado um fraquíssimo período exibicional e desportivo: não venceu qualquer partida da Liga há já 8 jornadas, a última vitória remonta à partida contra o Arouca, jogada em casa, cujo resultado terminou em 1-0 a favor do Estoril.

17:55. Na última jornada da Liga NOS, o FC Porto não foi feliz, tendo acabado a partida da Choupana com um frustrante empate a uma bola: Cristian Tello marcou primeiro mas o Nacional da Madeira chegou ao empate na segunda parte, frustrando as chances do FC Porto se aproximar perigosamente do Benfica, ficando a apenas um ponto do líder.

17:40. O FC Porto entra pressionado para a partida de hoje, já que, na luta intensa pelo título, o rival e líder do campeonato, Benfica, venceu comodamente e com nota artística o Nacional da Madeira por 3-1. O FC Porto tem de, obrigatoriamente, bater o Estoril para manter-se a três pontos do topo da tabela classificativa.

17:30. Seja bem-vindo ao jogo FC Porto x Estoril, referente à jornada 27 da Liga NOS 2014/2015 - a partida será jogada no Estádio do Dragão e começará às 20 horas, fechando a jornada. Siga o minuto a minuto do jogo FC Porto x Estoril, , grátis, em Vavel Portugal.