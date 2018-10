Um olhar pela História: as «manitas» da Liga espanhola

Antes dos inolvidáveis cinco golos de Cristiano Ronaldo, na goleada do Real Madrid por 9-1 ante o Granada, já tinha acontecido o fenómeno de um avançado ter um dia histórico no campeonato espanhol. Aqui estão alguns deles, sem esquecer que o lendário Telmo Zarra, do Athletic, marcou por três vezes cinco golos num jogo e noutro conseguiu a proeza de concretizar seis tentos.

Cristiano Ronaldo pulverizou Granada débil

O avançado luso marcou uma mão cheia de golos na tareia Real dada ao débil Granada; passou a ter 36 golos na Liga BBVA, ultrapassando Messi na lista de artilheiros e aproximando-se vertiginosamente dos mais lendários goleadores do clube de Madrid.

Falcao destruíu o Deportivo da Corunha

Em Novembro de 2012 o colombiano marcou cinco golos na vitória por 6-0, numa grande exibição frente ao Deportivo da Corunha.

Morientes aplicou «manita» ao Las Palmas

O espanhol foi o quinto jogador dos «Merengues» a concretizar cinco tentos num jogo - aplicou «chapa 5» ao Las Palmas. Anteriormente já o tinham conseguido, Alday (42-43), Alsúa (46-47), Pepillo García (59-60) e Puskas (60-61).

Bebeto arrumou o Albacete

A lenda brasileira do Deportivo da Corunha é até hoje o melhor marcador dos galegos, aliás, foi o primeiro da história do clube galego a vencer o troféu «Pichichi» (melhor marcador do campeonato). Na época 95-96 marcou todos os golos na vitória frente ao Albacete (5-0).

Bata e Kubala: monstros históricos detentores do 'record'

Bata e Kubala têm o recorde com sete golos numa partida de futebol. Em 30-31, Agustín Sauto Arana “Bata” fêz sete num jogo Athletic-Barcelona que acabou 12-1. Igualado apenas por um jogador do Barça numa partida frente ao Sporting de Gijón, no inicio da década de 50, no campo de les Corts, antigo estádio do Barcelona.