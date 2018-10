Rui Costa deixa cair Volta à Suíça para correr no Critérium du Dauphiné

Rui Costa, ciclista português da Lampre-Merida, não irá marcar presença na Volta à Suíça, competição na qual tem sido um autêntico rei, arrebatando as últimas três edições da prova. O emblemático corredor, ex-campeão mundial, preferiu participar no Critérium du Dauphiné, prova de oito etapas a decorrer no início de Junho.

O chefe-de-final da equipa italiana muda assim o seu habitual calendário antes da chegada do Tour de France, optando por preparar-se para a famosa prova francesa em terrenos também franceses - no Critérium du Dauphiné Rui Costa encontrará os chefes-de-fila da elite do World Tour.