Sporting e a Taça: jogo crucial para um objectivo primordial?

O jogo é crucial. Pode-se tentar reduzir a pressão mas é sabido que o Sporting, arredado do título e de todas as outras competições em que esteve inserido à excepção da Taça de Portugal, tem que chegar à final do Jamor.

Gira a bola e joga-se por um troféu

Não se pode dizer que a época do Sporting tenha sido má, não o foi. Mas também não foi boa. Os leões regressaram à Champions League e apesar de um desempenho positivo foram relegados para a Liga Europa, na qual também não foram felizes. No jogo com o Benfica, imperou o azar. Os leões tiveram “na mão” a possibilidade de relançar a luta pelo título e aproximar-se das águias, mas o empate mesmo no final do jogo por parte da equipa de Jorge Jesus pôs fim ao sonho. Sonho este que mais tarde viria a ser acentuado com uma derrota pesada no Dragão, na sequência de uma semana de grande desgaste e de uma boa exibição diante do Wolfsburgo.

Contas feitas, Taça da Liga, Liga Portuguesa, Champions e Liga Europa já não contam com os leões…sobra a Taça de Portugal. O leão propôs-se a ganhar títulos, mas não descura uma luta pelo agora longínquo segundo lugar da liga. Ainda assim, durante esta semana há um pensamento dominante no seio do universo Sportinguista, a passagem à final.

Pela frente está o Nacional. Uma equipa montada à Manuel Machado e que ao longo dos últimos meses tem subido os seus índices de performance desportiva. Neste momento há um impasse em relação ao finalista, ditado pelo empate a 2 na Madeira. O Sporting vai ter então pela sua frente um Nacional determinado a levar de vencido o leão naquela que é a sua casa, para chegar à final de uma competição que nunca venceu.

Este é, sem dúvida o jogo mais importante da época para um leão que parece faminto por títulos no Futebol, uma vez que nas restantes modalidades os tem conseguido.O clube de Alvalade tem tido oscilações a nível da sua prestação desportiva e isso foi notório, principalmente ao longo do campeonato. Se analisarmos os três primeiros classificados a nível de empates registados, o somatório de empates de Benfica e FCPorto (7), é menor do que os nove empates do Sporting.

As fichas estão agora todas elas colocadas na Taça de Portugal, e no jogo que se disputa amanhã à noite em Alvalade. Na única competição que os Leões podem vencer, jogam-se muitas das avaliações quer serão feitas, pela massa associativa e pela direcção leonina, ao treinador Marco Silva. Um tropeção caseiro diante do Nacional poderá custar muito mais que a perda de um potencial troféu...