Sporting CP x Nacional na Taça de Portugal

O Sporting conseguiu uma vitória importante e aguarda, agora, o vencedor da outra meia-final, entre SC Braga e Rio Ave, para disputar a final da Taça de Portugal. Recorde-se que os bracarenses venceram ontem a equipa de Pedro Martins, por 3-0, com um hat-trick de Zé Luís, pelo que partem com vantagem para a segunda-mão em Vila do Conde. Acompanhe todos os desenvolvimentos desta competição aqui, em Vavel Portugal.

Terminou o jogo no Estádio José Alvalade! O Sporting venceu o Nacional por 1-0, num jogo que poderia ter pendido para qualquer uma das partes até ao minuto 86, altura em que Ewerton resolveu de cabeça para o emblema da casa. Marco Silva carimba, assim, a passagem para a sua primeira final no Jamor.

Apito final

90+3'. Na sequência do livre, Mané tenta lançar o contra-ataque para Nani, mas com demasiada força e a bola sobra para a defesa do Nacional.

90+2'. Falta de Nani sobre Marçal.

90+1'. Canto para o Sporting.

90'. Há mais 3 minutos para jogar em Alvalade.

90'. Bom remate de Nani! A bola sobrou para o internacional português depois de uma investida de Adrien. A bola sai forte, mas por cima da baliza do Nacional.

89'. Substituição no Sporting: Sai Slimani, entra Tanaka.

88'. Livre para o Nacional, do lado esquerdo do ataque alvinegro. Cartão amarelo para Miguel Lopes.

86'. GOLO DO SPORTING! Livre de Jefferson marcado no lado direito do ataque verde-e-branco, com Ewerton a desviar de cabeça para dentro da baliza do Nacional!

16120 adeptos nas bancadas do Estádio José Alvalade.

83'. Mais um canto para o Sporting.

83'. Cartão amarelo para Jefferson, por impedir o contra-ataque da equipa visitante.

82'. Grande confusão na área alvinegra e nenhum jogador do Sporting consegue desviar a bola para dentro das redes de Gottardi.

81'. Na sequência de um cruzamento vindo da direita, André Martins luta pela bola na área com Rui Correia, que acaba por ceder canto para o Sporting.

80'. Cartão amarelo para Christian, por falta sobre André Martins.

79'. Miguel Lopes tenta o cruzamento e ganha o lançamento lateral.

78'. Canto para o Sporting.

76'. Falta de João Camacho sobre Adrien, no meio-campo defensivo dos leões.

75'. O jogo entra nos últimos 15 minutos, com o placar a zeros. O jogo está a entrar numa fase decisiva e pode pender para qualquer um dos lados.

73'. Substituição no Sporting: Sai Carrillo, entra André Martins. Mané descai para a ala, com esta alteração.

73'. Fora-de-jogo de Slimani.

71'. Mais um canto para o Sporting, cobrado por Nani, novamente sem perigo.

70'. Remate de Adrien, fraco e para fora, depois de Carrillo tentar entrar no corredor central. Sem perigo para Gottardi.

68'. Canto para o Sporting. Slimani cabeceia para fora, em mais uma boa oportunidade para o argelino.

67'. Atira forte Nani, contra a barreira.

66'. Livre muito perigoso para o Sporting, à entrada da grande área. Estão Nani, Adrien e Jefferson junto da bola.

65'. Substituição no Nacional: Sai Ghazal, entra Gomaa.

65'. Cartão amarelo para Rui Correia, por falta sobre Carlos Mané.

63'. Canto para o Sporting, levanta a bola Jefferson, sem perigo.

62'. A bola andava perdida na área alvinegra, mas Slimani não conseguiu fazer golo.

61'. Substituição no Sporting: Sai João Mário, entra Carlos Mané

60'. Não resulta perigo do canto. Na resposta, o Sporting também ganha um canto, mas sem assustar o Nacional.

59'. Livre perigoso de Christian! Remate de muito longe, mas forte, junto ao poste direito da baliza com a bola a descrever um efeito e a obrigar Patrício a ceder canto.

58'. Falta de Adrien sobre Marco Matias. Livre para o Nacional no meio-campo dos leões.

57'. Substituição no Nacional: Sai Soares, entra Lucas João.

55'. Cartão amarelo para Zainadine e Slimani, este último por protestos.

51'. Depois do alívio de Miguel Lopes, o Sporting contra-ataca e responde com perigo junto da baliza de Gottardi.

51'. Quase o golo do Nacional! Soares a cabecear dentro da área para grande defesa de Rui Patrício. A bola sobrou para Miguel Lopes, que afastou para longe.

51'. Canto para o Nacional. Vai ser Tiago Rodrigues a cobrar a bola parada.

50'. Canto para o Sporting. A bola sobra novamente para Jefferson, que tira o cruzamento e, num ressalto, Nani tenta o remate de longe. A bola sai ao lado do poste, sem perigo.

48'. Grande trabalho defensivo de Carrillo. Depois de perder a bola num lance individual, o extremo veio à defesa recuperar a bola. Na sequência do lance, o peruano passou mal, para fora.

46'. Fora-de-jogo de Jefferson, após passe de calcalhar de Nani na linha. Má decisão da equipa de arbitragem.

46'. Recomeça a partida em Lisboa. Sai o Sporting com a bola.

O jogo chega ao intervalo sem golos e os leões orientados por Marco Silva continuam em vantagem na eliminatória devido ao resultado da primeira mão (2-2, na Madeira). O Nacional começou melhor e ameaçou algumas vezes a baliza de Patrício, mas Slimani e João Mário já falharam oportunidades claras de golo! Grande segunda-parte em perspectiva!

Intervalo

45+3'. Bomba de Jefferson! O lateral esquerdo remata fortíssimo à entrada da área, depois de um ressalto, mas a bola passa por cima da baliza dos insulares!

45+2'. Na sequência do canto, o Sporting contra-ataca com Nani a progredir no campo, mas o extremo português apostou demasiado na jogada individual e a bola acaba por sobrar tarde para Slimani, que remata fraco. Fácil para Gottardi!

45+1'. Christian remata forte de pé esquerdo, à entrada da área, obrigando Rui Patrício a intervir e a ceder canto!

45'. São concedidos 3 minutos de compensação em Alvalade.

45'. Livre para o Nacional, mas a equipa de Manuel Machado não consegue criar perigo e o Sporting recupera a bola.

44'. Canto para o Sporting, sem perigo.

43'. Substituição no Nacional: sai Luís Aurélio lesionado, entre João Camacho.

41'. João Mário falha isolado! Slimani passa de cabeça para o médio português, que tenta o chapéu a Gottardi, mas a bola sai ligeiramente por cima da baliza do Nacional.

40'. Regressa ao jogo Luís Aurélio.

40'. Bom ataque do Sporting, que tentava aproveitar a vantagem numérica devido à lesão de Luís Aurélio. Dois cruzamentos de Carrillo, com Slimani a dominar a bola dentro da área no primeiro lance. No segundo momento, o esférico sobra para William, que falha o passe.

39'. Luís Aurélio parece ter ficado lesionado na sequência de um lance com Jefferson e é assistido pela equipa médica.

37'. Canto para o Sporting! De novo do lado direito do ataque verde-e-branco, a bola sobra para a entrada da grande área e Adrien tenta o remate. A bola embate num jogador do Nacional, sem perigo.

35'. Amarelo para Ghazal! É o primeiro cartão da noite.

34'. Marçal foi assistido, mas já recuperou.

33'. Quase o golo do Sporting! Slimani combina com João Mário, que coloca em Carrillo e o peruano volta a fazer um cruzamento perfeito para a cabeça de Slimani, que cabeceia para fora. Uma boa jogada, construída desde trás pelos pupilos de Marco Silva.

31'. Canto para o Sporting. Bate Nani, mas sem perigo para a baliza dos visitantes.

30'. Slimani cabeceia para as mãos de Gottardi! Excelente cruzamento de Carrillo - agora no lado esquerdo - e o argelino consegue cabecear dentro da área. É a primeira oportunidade clara de golo para os leões.

29'. O Sporting circula a bola no meio-campo e Jefferson tenta o remate, mas a defesa alvinegra intercepta a bola.

26'. Carrillo combina bem com João Mário, que joga na linha para Jefferson, mas o lateral não chega à bola. Lançamento para o Nacional.

25'. Canto para o Sporting. Agora foi Nani a levantar o esfério, com Ewerton a cabecear por cima.

24'. Boa jogada do Sporting! Nani flecte do flanco esquerdo para o centro e tenta colocar em Carrillo que se desmarcava na diagonal, mas a bola sai com demasiada força e pára nas mãos de Gottardi.

21'. Falta de Ghazal sobre João Mário, numa altura em que o médio progredia no meio-campo dos visitantes. Os adeptos sportinguistas pediam amarelo, mas o árbitro não mostrou cartão.

19'. Tiago Rodrigues remate forte já dentro da área leonina, depois de um cruzamento vindo da direita, mas Rui Patrício defende.

18'. Nani remata de muito longe sem qualquer perigo, para fora.

16'. Marco Matias perto do golo! O extremo esquerdo do Nacional remata forte, de fora da área e a bola ainda toca na barra, antes de sair. É a primeira oportunidade de golo esta noite.

15'. Nani volta a tentar virar o flanco para o lado direito, onde se encontra Carrillo. A bola sai com demasiada força, pela linha de fundo.

13'. Canto para o Sporting. Jefferson levanta a bola, mas Slimani faz falta sobre Rui Correia.

12'. Marco Matias, numa desmarcação do lado esquerdo para o sector central, ganha posição à defesa leonina e remata forte, mas por cima.

9'. Livre para o Sporting, à entrada da grande-área alvinegra. Nani bate em jeito e o guardião dos insulares soca a bola.

8'. Bom lance individual de Carrillo pela direita. Na sequência do lance, Jefferson combina com Slimani, que não consegue colocar em Nani e a bola é desviada para Gottardi.

6'. Agora foi a vez de João Mário virar o flanco à procura de Carrillo, mas a bola sai demasiado larga e acaba por se perder pela linha fundo.

5'. Boa abertura de Nani para Carrillo, variando o centro do jogo, mas o peruano não conseguiu dar sequência ao lance.

2'. Jefferson tenta progredir pela linha lateral, mas a bola acaba por sair pela linha de fundo, sem perigo.

1'. Livre para o Sporting ainda antes do meio-campo, por falta de Christian sobre Adrien.

1'. Já rola a bola em Alvalade. Começa o Nacional com a bola.

Apito inicial

19:50. As equipas já recolheram aos balneários. Estamos a 10 minutos do início da segunda-mão das meias-finais da Taça de Portugal.

19:44. No frente-a-frente entre treinadores, Marco Silva tem hoje a possibilidade de chegar pela primeira vez ao Jamor, enquanto que Manuel Machado o pode fazer pela terceira vez - o técnico dos alvinegros já marcou presença na final da Taça de Portugal por 2 vezes, ambas ao serviço do Vitória de Guimarães, sendo que em apenas uma delas orientava a equipa como treinador principal.

19:40. As equipas aquecem no relvado do Estádio José Alvalade. Faltam 20 minutos para o ínico da partida.

19:32. Nas escolhas de Marco Silva, o destaque vai para a aposta, novamente, em Miguel Lopes, conforme havia acontecido na Madeira, relegando para o banco de suplentes Cédric. Do lado dos visitantes, Manuel Machado aposta em Christian e em Soares, afastando Gomaa e Lucas João dos titulares.

19:25. No banco de suplentes dos insulares ficam Rui Silva, Sequeira, Boubacar, Wagner, Camacho, Lucas João e Gomaa.

19:25. ONZE INICIAL DO NACIONAL: Gottardi; João Aurélio, Rui Correia, Zainadine e Marçal; Aly Ghazal, Tiago Rodrigues e Christian; Luís Aurélio, Marco Matias e Soares.

19:15. No banco de suplentes, ao dispor de Marco Silva, ficam Boeck, Cédric, Tobias, André Martins, Mané, Montero e Tanaka.

19:15. ONZE INICIAL DO SPORTING CP: Rui Patrício; Miguel Lopes, Paulo Oliveira, Ewerton e Jefferson; William, João Mário e Adrien; Carrillo, Nani e Slimani.

19:10. Convocados do Nacional: Gottardi e Rui Silva; João Aurélio, Rui Correia, Zainadine, Marçal e Sequeira; Aly Ghazal, Boubacar, Gomaa, Christian, Tiago Rodrigues; Luís Aurélio, Marco Matias, Lucas João, Soares, Wagner e João Camacho.

19:10. Convocados do Sporting CP: Marcelo e Rui Patrício; André Geraldes, Cédric, Miguel Lopes, Ewerton, Naby Sarr, Paulo Oliveira, Tobias Figueiredo, Jefferson e Jonathan; Rosell, William Carvalho, Adrien, André Martins, João Mário; Carlos Mané, Carrillo, Capel, Nani, Montero, Slimani e Tanaka.

19:05. Hugo Miguel (Associação de Futebol de Lisboa) é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para a partida desta noite entre leões e alvinegros. O juiz de 38 anos já conta com 20 jogos na Taça de Portugal.

18:20. Tiago Rodrigues deverá alinhar ao lado de Gomaa, com Aly Ghazal a sevir de pivot defensivo na formação do Nacional; Marco Matias deverá alinhar na ala assim como Luís Aurélio - Lucas João será o ponta-de-lança dos insulares.

18:10. Adrien e Cédric deverão voltar ao onze titular de Marco Silva; Paulo Oliveira deverá fazer parelha no centro da defesa com o brasileiro Ewerton. Ao que tudo indica, Slimani será o avançado de serviço do Sporting, apesar das queixas físicas no jogo contra o Paços de Ferreira.

17:50. «O Nacional tem todas as hipóteses de chegar à final. Tem as mesmas hipóteses do nosso adversário. Só depende de si para chegar à final pois basta ganhar o jogo», afirmou Manuel Machado na projecção do jogo, que afirmou ainda preferir levar este 2-2 para Alvalade que um 2-1 a seu favor.

17:40. «A nossa ambição desde o primeiro momento é estar no Jamor e disputar a final. A estratégia passa por vencer o jogo, isto embora outro resultado possa ser suficiente para estar na final», afirmou Marco Silva na antevisão da partida. «Não estou na cabeça de Manuel Machado, mas não espero um Nacional muito diferente», concluiu.

17:25. A última vez que o Nacional venceu em Alvalade remonta à temporada de 2004/2005 - na jornada 34, o Nacional bateu o Sporting por 2-4 com golos de André Pinto (2), Alexandre Goulart e Bruno; os tentos da casa foram assinados por Ávalos (auto-golo) e pelo médio Custódio. Passam dez anos desde que o Nacional não vence na toca do Leão.

17:15. Jogaram-se seis partidas entre Sporting e Nacional no âmbito da Taça de Portugal - nunca os alvinegros conseguiram derrotar o Leão; o Sporting regista 50% das vitórias, e todas as três vitórias leoninas aconteceram no reduto do Nacional e nunca em Alvalade. Das três vezes que foi anfitrião, o Sporting apenas empatou.

17:05. Depois do empate 2-2 em Alvalade (com golos leoninos de Elias e Schaars e tentos insulares de Rondón e Candeias) o Sporting deslocou-se ao reduto do Nacional e venceu por 1-3, garantindo a presença na final. Os golos foram marcados por Rinaudo, Wolfswinkel e João Pereira, o golo caseiro foi de autoria de Diego Barcellos.

16:50. O Nacional da Madeira chegou por duas ocasiões à meia-final da Taça de Portugal, nas épocas 2008/2009 e 2011/2012; em 2008/2009 os insulares foram eliminados pelo Estrela da Amadora por um agregado de 5-4 e em 2011/2012 o Nacional caiu precisamente aos pés do Sporting - registou-se também um empate 2-2 na primeira mão da meia- final, mas em Alvalade.

16:35. A última final da Taça de Portugal do Sporting ocorreu na temporada 2007/2008: o Sporting enfrentou o rival FC Porto e venceu no prolongamento com dois golos do avançado brasileiro Rodrigo Tiuí. Esse troféu foi a terceira Taça de Portugal conquistada pela equipa leonina no século XXI (em 2001/2002 e 2006/2007 o Sporting também vencera).

16:30. O Sporting pretende voltar às finais da Taça de Portugal, algo que não acontece desde a temporada 2011/2012, altura em que o Sporting, com Sá Pinto ao comando, marcou presença na final contra a Académica - um golo madrugador de Marinho afundou o Leão e prolongou um jejum que não é quebrado desde 2008.

16:20. Carlos Mané tem sido particularmente feliz contra o Nacional em 2014/2015 - o jovem extremo do Sporting marcou o golo precioso do empate na primeira mão da meia-final da Taça e, na Liga, apontou, na Choupana, o único golo da vitória do Sporting, num jogo bastante equilibrado. Dois golos em dois jogos ante o Nacional, na Choupana.

16:10. Na Choupana, o Nacional abriu o marcador por intermédio de Luis Aurélio após erro de Rui Patrício; o empate surgiu pela cabeça do defesa Tobias Figueiredo. O avançado luso Lucas João voltou a colocar o Nacional na frente do marcador, mas aos 83 minutos de jogo Carlos Mané rematou com pontaria e fixou o resultado em 2-2.

16:00. O Sporting terá de carimbar hoje a passagem à final da Taça de Portugal, partindo à frente do Nacional da Madeira - na primeira mão, na Choupana, o Sporting obteve um empate a duas bolas, que deixa o Sporting em boa posição para completar o trabalho em Alvalade - basta ao leão empatar por menos que duas bolas.

15: 50. Expectativa alta por banda do Sporting, que é o único dos três grandes ainda presente na Taça de Portugal - o FC Porto caiu logo na terceira eliminatória (precisamente contra o Sporting, perdendo 1-3 no Dragão) e o Benfica caiu diante do SC Braga, que viajou até à Luz para bater o detentor do título por 1-2.

15:40. Seja bem-vindo ao jogo Sporting x Nacional, partida referente à segunda mão da meia-final da Taça de Portugal 2014/2015; a partida será disputada no Estádio Alvalade XXI e terá início às 20:00 horas - siga o minuto a minuto do jogo Sporting x Nacional, , grátis, com Vavel Portugal.