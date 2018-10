Alberto Bueno perto do FC Porto a custo zero

O jogador de 27 anos encontra-se no Rayo Vallecano há já duas temporadas e o seu contrato terminará já no final desta época, portanto, Alberto Bueno, jogador cujas características agradam a Julen Lopetegui, poderá chegar ao Dragão a custo zero - os jornais «O Jogo» e «Marca» dão como certa a transferência e Vavel Portugal está também em condições de assegurar que tal é já facto consolidado.

Mas não são só os dragões que estão interessados no jogador, uma vez que equipas alemãs já demonstraram também o seu interesse. Contudo, devido a um conhecimento posterior entre Bueno e Lopetegui, desde o Real Madrid B, onde o jogador foi formado, este poderá ser um dado fundamental para a concretização da transferência de Bueno para o clube das Antas.

O avançado já leva 16 golos apontados nesta época, ocupando o 5º lugar de melhor marcador da Liga Espanhola. No que toca à equipa principal do Real Madrid, Bueno teve escassas oportunidades, rumando a outros clubes, como o Valladolid. Agora é a vez do FC Porto agarrar a oportunidade, uma vez que manter Jackson nas Antas será quase impossível. O avançado colombiano deverá sair do clube no final da presente época, dando lugar a Alberto Bueno, que termina contrato em Junho com o Rayo Vallecano.