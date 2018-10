Transferência a custo zero: Marçal vai preferir o Benfica ao Sporting

O defesa esquerdo de 26 anos está prestes a rumar à Luz, após rondas negociais com Benfica e Sporting. Marçal, jogador desejado pela equipa técnica dos encarnados, deverá optar por ingressar no Benfica, onde poderá discutir a titularidade da posição com Eliseu na temporada 2015/2016.

O atleta do Nacional da Madeira está nos meses finais do seu contrato e tem várias propostas para analisar, mas Benfica e Sporting são as escolhas que mais agradam ao jogador, que se evidenciou ao serviço dos alvinegros pelas suas capacidades ofensivas, que suscitaram o interesse de Jorge Jesus.

Marçal está a um passo do Benfica, e, sabe Vavel Portugal, será aposta credível para o lugar de defesa esquerdo, actualmente detido por Eliseu, que tarda em convencer no cômputo defensivo. Em Novembro de 2014, Vavel tinha já dado conta do forte interesse do Benfica no lateral brasileiro ex-Torreense, dando conta que o seu protótipo técnico encaixava nas preferências do técnico da Luz.

Depois de ouvir as propostas dos dois clubes rivais, Marçal está inclinado para optar por rubricar contrato com o Benfica; se o jogador está ainda em ponderação, tal se deve apenas e somente ao facto de, em Alvalade, ter praticamente garantida a titularidade em 2015/2016, já que Jefferson está em vias de se transferir para outro campeonato.