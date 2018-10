Barcelona - Real na recta final: o peso do calendário

Quem será campeão em Espanha? Esta é a pergunta que todos colocam e neste momento faltam apenas oito jornadas para o culminar da Liga BBVA - os adversários podem ser cruciais nesta disputa. Em teoria, o Barcelona terá um calendário mais difícil mas o do Real Madrid está longe de ser fácil.

Na jornada 31 o Real Madrid recebe o Eibar num jogo em teoria fácil, enquanto o Barcelona desloca-se ao terreno do Sevilha; a jornada 32 desenrola-se com uma partida teoricamente mais difícil para os «Blaugrana» que recebem o Valência de Nuno Espírito Santo e os de Madrid têm um jogo fácil, com a recepção ao Málaga.

Na ronda 33 ambos têm deslocações difíceis: o Barcelona ao campo do rival catalão, Espanhol, enquanto que o Real Madrid vai a Vigo enfrentar o Celta de Nolito. No jogo 34 recebem equipas modestas, o Real Madrid o Almería e o Barcelona o Getafe. Na jornada 35 deslocação difícil dos «Merengues» ao campo do Sevilha enquanto o Barça fará uma viagem previsivelmente mais fácil a Córdoba, equipa de Ghilas, Bebé e Heldon; a seguinte jornada também encerra mais dificuldades para o Real que recebe o Valência e o Barcelona recebe a Real Sociedad.

Na penúltima jornada os «Blaugrana» têm o seu jogo mais difícil com a ida ao Vicente Calderón enfrentar o campeão em titulo Atlético de Madrid, e os «Merengues» que se deslocam a Barcelona para enfrentar o Espanhol. No termo da liga ambos os conjuntos têm receções fáceis, com os catalães a receberem o Desportivo da Corunha e o Real Madrid o Getafe.