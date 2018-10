Vieira segura pérola do Seixal Gonçalo Guedes renova: Vieira segura pérola do Seixal

Numa altura em que se discute a possibilidade de o plantel encarnado da próxima época, com ou sem Jorge Jesus, incluir mais jogadores formados internamente, a direção do Benfica confirmou oficialmente a renovação a renovação do contrato de Gonçalo Guedes, passando o talentoso avançado a estar ligado aos encarnados até Junho de 2021 e blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.