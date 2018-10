Liga BBVA: Barcelona goleia Almería e mantém liderança

O Barcelona venceu o Almería por 4-0. A equipa inaugurou o marcador ao minuto 33 por intermédio di inevitável Messi, o uruguaio Luis Suárez aos 55 fez o 2-0, o defesa central Bartra colocou a equipa catalã a vencer por 3-0 e novamente Luis Suárez a bisar na partida e a concluir a goleada.

«O importante era conseguir os três pontos. Há que manter esta mentalidade», afirmou Suárez - Também falou do primeiro lugar do Barcelona, «temos que demonstrar partida a partida a força do clube e depender apenas de nós próprios» disse o internacional uruguaio. Neste momento a equipa lidera a Liga BBVA com 74 pontos.

O encontro foi totalmente controlado pela equipa «Blaugrana» com destaque para a exibição de Xavi que continua a ser uma referencia. A estreia no comando do Almería, por parte de Sergi, antiga estrela do Barça, não foi a melhor e a sua equipa não esteve particularmente bem neste jogo.