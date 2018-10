Marçal cauteloso: «Não assinei nada com Benfica nem com Sporting»

É um dado avançado por toda a imprensa desportiva portuguesa, mas, apesar de tudo indicar que o lateral Marçal, do Nacional da Madeira, irá assinar contrato com o Benfica, o atleta mantém-se cauteloso, afirmando apenas que nada foi firmado: «Tenho contrato com o Nacional e não assinei nada nem com o Benfica nem com o Sporting. O meu futuro ainda está para definir», declarou.

Em declarações prestadas à Rádio Renascença, o defesa lateral brasileiro negou que tenha já rubricado contrato com as águias ou com os leões, admitindo apenas que a saída do clube insular é já uma certeza: «Não tenho preferência por qualquer clube. Aquele que apostar em mim é o que vou preferir e será onde vou tentar honrar a sua camisola até ao fim, tal como sempre fiz pelo Nacional», vincou Marçal.

O jogador é pretendido pelo Benfica, que quer reforçar o corredor esquerdo da defesa (Loris Benito está de partida e também Sílvio findará a sua ligação ao clube da Luz), mas o Sporting também persegue o atleta, cujas valias são tidas como essenciais para a possível substituição de Jefferson, jogador pretendido por equipas estrangeiras.