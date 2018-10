Montenegro penalizado com derrota e jogos à porta fechada

Dia 27 Março, a selecção de Montenegro recebia em sua casa a Rússia, comandada pelo experiente Fábio Capello e nada fazia prever o que iria acontecer, apesar de já ser conhecido o comportamente dos adeptos daquelas regiões, vibrando demasiado com o futebol, tornando por vezes um campo de futebol numa verdadeira batalha campal.

O duelo entre estas duas seleções, do grupo G, foi interrompido por confrontos após confrontos com os adeptos, tendo os mesmos sido resposáveis pela saída em maca do guarda-redes russo, Igor Akinfeev, depois de ter sido atingido por uma tocha. O russo sofreu uma contusão cerebral e registou ainda queimaduras ao nível do pescoço. O jogo foi retomado minutos depois mas voltaria a ser interrompido e, posteriormente suspenso pelo árbitro por razões de segurança.

A partida iria ser interrompida novamente, desta feita, definitivamente, aos 66 minutos, devido ao lançamento de mais objetos para o relvado, pouco depois de Shirokov ter falhado uma grande penalidade para a Rússia.

Um comunicado do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA afirmou ter punido Montenegro com a realização de dois jogos à porta fechada, o segundo dos quais com pena suspensa durante dois anos, e multa de 50.000 francos suíços, considerando cancelado o jogo disputado a 27 de março, em Podgorica. Além disso, o jogo Montenegro x Rússia redundou, por deliberação da UEFA, numa derrota de Montenegro por 3-0.



Na sequência do inquérito aberto devido à utilização e arremesso de material pirotécnico e outros objetos, a Rússia foi também multada em 25.000 francos suíços, pelo mau comportamento dos seus adeptos. Face a estes castigos, mais duas seleções a serem punidas, após o que já se tinha passada no jogo entre Albânia e Sérvia, a classificação do Grupo G encontra-se assim: