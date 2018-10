Barcelona eficaz nas bolas paradas

Nas últimas cinco jornadas o Barcelona marcou cinco golos de bola parada. Não é novo nesta temporada marcar de bola parada mas parece que o efeito se intensificou nas últimas partidas. A equipa de Luis Enrique tornou-se muito perigosa neste tipo de lances.

Frente ao Real Madrid, Mathieu rematou de cabeça após a cobrança de falta por parte de Messi. Face ao Celta de Vigo a mesma jogada deu frutos mas deste vez o cruzamento foi para o segundo poste. Contra o Almería canto apontado por Xavi e cabeceamento de do central Marc Bartra a fazer o 3-0.

No confronto com o Eibar também houve um golo de bola parada. Rakitic marcou o canto na direita e Messi concluiu de cabeça, algo que não é muito comum no pequeno génio argentino. Nem em Jordi Alba é muito usual, mas na 26ª jornada, após um canto de Xavi rematou de cabeça à barra e Piqué marcou na recarga.

A melhoria do Barça neste tipo de lances é evidente tanto a nível defensivo como ofensivo. Juan Carlos Unzúe, treinador adjunto e Luis Enrique, treinador principal, têm muito mérito nesta predisposição da equipa. Os «culés» não sofrem um golo de bola parada desde o tento de Pepe no clássico da primeira volta. Na liga apenas é ultrapassado pelo Atlético de Madrid que tem 10 tentos de bola parada enquanto que o líder tem 9, mais de 10% do seu total de golos.