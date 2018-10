Qualificação GP da China de F1,

09:07 Contudo, isso acontecerá noutro dia. Até lá, encerramos as atividades por aqui. Amanhã, a corrida começa pelas sete da manhã. Até à próxima!

09:05 Assim sendo os Mercedes continuam na frente, e a nova hierarquia agora mostra que os perseguidores dos Flechas de Prata são os vermelhos de Maranello, no lugar da Williams. Como será na corrida de amanhã, haverá surpresas para contar?

09:03 A fechar o "top ten" ficaram os Sauber e o Lotus de Grosjean.

09:00 Fechada a qualificação. Os Mercedes foram os melhores, com Hamilton a fazer 1.35,735, contra os 1.35,824 de Nico Rosberg. Sebastian Vettel conseguiu bater os Williams, ficando com o terceiro tempo, enquuanto que Raikkonen apenas conseguiu o sexto melhor.

08:58 Todos os pilotos na pista, todos com pneis moles novos.

08:55 Pouco mais de quatro minutos para o fim, com os Mercedes nas boxes. Vettel faz 1.37,776.

08:55 Raikkonen faz 1.37,906.

08:54 Bottas faz 1.37,903, mas Hamilton melhora com 1.35,782. Rosberg faz 1.36.082 e Massa faz 1.37,365.

08:50 Hamilton sai para a pista num novo jogo de pneus moles.

08:48 Já começou a Q3.

08:46 A Sauber consegue meter os seus dois carros na Q3 pela primeira vez em ano e meio! A última vez tinha sido em austinm em 2013.

08:44 Isto faz com que os dois Sauber fiquem na Q3, ao lado do Red Bull de Daniel Ricciardo, o Lotus de Romain Grosjean, os Mercedes, os Ferrari e os Williams.

08.41 No final da Q2, os que ficaram de fora foram o Lotus de Pastor Maldonado, os dois Toro Rosso, o Red Bull de Daniil Kvyat e o Force India de Sergio Perez.

08:37 Bottas faz 1:37,763.

08:37 Faltam dois minutos para o final da Q2.

08:37 Vettel faz 1.36,957 e fica com o terceiro tempo.

08:36 Raikkonen faz 1.37.109 e é o terceiro tempo provisório.

08:33 Grosjean faz 1.38,097, seguido por Verstappen, com 1.38,393.

08:32 Hamilton tira 1.36,423, Rosberg responde com 1.36,747.

08:30 Bottas faz 1:38,475. Os tempos estão mais altos do que na Q1, mas a justificação é simples: estão a reusar os pneus moles.

08:29 Ericsson faz 1.39,240

08:25 Começa a Q2, com Marcus Ericsson o primeiro na pista.

08:19 No final da Q1, há cinco que não passaram: os Manor, os McLaren de Fernando Alonso e Jenson Button e o force India de Nico Hulkenberg.

08:18 Com o Q1 fechado, Maldonado faz 1.38,151.

08:16 Vettel faz 1.37,502

08:15 Raikkonen baixa para 1.37,790.

08:15 Bottas faz 1.38,015 e comanda a tabela de tempos. Massa faz um pouco pior, a mais 419 centésimos.

08:12 Boa parte dos carros trocaram para pneus moles, numa altura em que só agora é que os Williams vão à pista.

08:11 Button conseguiu 1.39,936 com o seu McLaren, ficou na frente de Alonso. Ericsson fez entretanto 1.39,480

08:09 Os Mercedes estão nas boxes, para nova volta.

08:09 Alonso faz 1:40,037 para o McLaren.

08:08 Ricciardo faz 1.41,275 no seu Red Bull.

08:07 Hulkenberg faz 1.39,204 no seu Force India.

08:06 Hamilton faz 1.38,205 e fica com o melhor tempo. Rosberg consegue 1.38,496

08:05 Verstappen faz 1,40,666.

08:05 Merhi faz 1,44,951, mas a seguir, Raikkonen tira... quatro segundos! Vettel depois faz 1.39,912.

08:02 Outros que se esperam que fiquem qualificados são os Manor-Marussia, que andam a tentar colocar os seus dois carros pela primeira vez dentro dos 107 por cento. Na Malásia, apenas Roberto Merhi é que entrou.

08:00 A parte mais interessante da Q1 vai ser se os McLaren vão conseguir passar para os Q2. Fernando Alonso será um dos pilotos que vai sair agora das boxes para marcar um tempo.

08:00 Luzes verdes, começa a Q1.

07:57 A poucos minutos do começo, o tempo está limpo, e as boxes estão atarefadas para colocar os carros na pista na hora exata.

07:02 Quanto ao boletim meteorológico, nada de especial: céu algo nublado, mas sem possibilidades de chuva ao longo do fim de semana. A parte mais complicada será o smog que envolve a cidade...

07:00 Em termos de pilotos, Lewis Hamilton é recordista, com três vitórias, em 2008, 2011 e 2014, esta última pela Mercedes. Fernando Alonso têm duas vitórias, em 2005 e 2013, esta última pela Ferrari.

06:57 Nos dez anos de GP chinês, a equipa com mais vitórias é a Ferrari, que têm quatro (2004, 2006, 2007 e 2013), enquanto que a McLaren ganhou por três vezes, em 2008, 2010 e 2011.

06:54 Em 2012, Xangai assistiu à primeira vitória da carreira para Nico Rosberg, e também na primeira vitória da Mercedes desde 1955, e depois anos depois do regresso dos Flechas de Prata à categoria máxima do automobilismo, como construtora.

06:51 Dois anos depois, em 2009, Xangai assiste à primeira vitória da Red Bull, graças a Sebastian Vettel, que numa dobradinha com Mark Webber, alcançam o resultado que a equipa dos energéticos quis sempre desde que se lançaram na Formula 1, em 2005.

06:48 No ano seguinte, Xangai assiste a outro momento na história da Formula 1 quando Lewis Hamilton desiste por causa de um problema de pneus, dando a vitória - e as suas chances de título - ao finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari.

06:45 E curiosamente, foi também em Xangai que Schumacher alcançou a última das suas 91 vitórias que obteve na Formula 1, e claro, a última ao serviço da Ferrari.

06:43 Em 2006, Michael Schumacher torna-se também vencedor em Xangai, uma vitória importante na sua luta pelo título com Fernando Alonso, que acabou no segundo lugar.

06:41 Curiosamente, é a última vitória que o piloto brasileiro alcança ao serviço da Scuderia.

06:39 Contudo, é só em 2003 que a corrida vai para a frente, com um circuito desenhado por Hermann Tilke, que é inaugurado no ano seguinte, com uma vitória de Rubens Barrichello, num ano dominado pela Ferrari.

06:37 E agora, um pouco de história: a ideia de um GP chinês neasce no final do século passado, após a construção do circuito de Zuhai, perto de Macau.

06:35 O circuito, situado nos arredores da cidade mais populosa da China - cerca de 25 milhões de pessoas vivem por lá - têm 5451 metros, e durante a corrida de amanhã, serão percorridos 56 voltas, no total de 305,066 quilómetros.

06:35 Mas antes disso, algumas informações sobre o circuito de Xangai.

06:34 Asseim sendo, o dominio dos carros de Estugarda já não é tão inevitável.

06:32 Graças à vitória de sebastian Vettel em Sepang, ao volante do seu Ferrari, parece-se que as coisas poderão ficar mais equilibradas do que se parecia antes, quando os Flechas de Prata fizeram uma dobradinha na ronda inicial, em Melbourne.

06:31 Esta terceira corrida da temporada acontece depois de termos tido dois vencedores diferentes, em duas marcas diferentes, algo que não era esperado de tudo, pois previa-se um dominio dos Mercedes.

06:31 Esta é a qualificação da terceira prova do campeonato do mundo de formula 1 de 2015, que decorrerá no autódromo de Xangai.

06:30 Bom dia, sejam bem vindos à qualificação do GP da China.