Barcelona x Sevilha: Emery nunca venceu a armada «culé»

O actual treinador do Sevilha, Unai Emery, nunca ganhou ao Barcelona. O seu registo contra a armada dos «Blaugrana» é de zero vitórias, cinco empates e treze derrotas, repartidas por quatro clubes por si treinados: Sevilha, Valência, Almería e Spartak de Moscovo.

Emery está consciente de que o Barça é uma das melhores equipas do mundo e, por exemplo, quando era técnico do Valência, alturas houve em que colocou o Barcelona em sérias dificuldades - No Mestalla, estádio do Valência, empatou várias vezes em jogos que poderiam ter, perfeitamente, terminado com triunfos «che». Muitas vezes canalizava, inteligentemente, o jogo pelo flanco em que Daniel Alves jogava, triando proveito das subidas do brasileiro que não eram compensadas pelos colegas «culé».

No principio do campeonato houve alguma contestação ao seu trabalho, principalmente depois da derrota contra o Atlético de Madrid por 4-0, mas os resultados positivos posteriores foram acalmando o ambiente e neste momento posicionam-se em quinto a apenas um ponto do Valência que está em quarto que é o último lugar de acesso à Liga dos Campeões.