Estatísticas da Liga BBVA

Quando faltam oito jornadas para o fim da Liga BBVA, Vavel Portugal apresenta os números da competição. Os melhores marcadores são Cristiano Ronaldo, com 37 golos, seguido de Lionel Messi com 33 e a longa distância aparece Carlos Bacca, avançado do Sevilha com 17.

* O guarda-redes menos batido é Claudio Bravo do Barcelona com 17 golos sofridos em 30 jogos.

* O jogador que faz mais assistências para golo é Messi, com 14 no total.

* Quem faz mais passes certos é o internacional alemão do Real Madrid, Toni Kroos, com 1835 boas ações.

* O central Andreu Fontás do Celta de Vigo é o maior recuperador de bolas do campeonato com 307 no total.

* Jonathas, do Elche, é quem comete mais faltas. O brasileiro no total tem 73 faltas e um média de uma a cada 34,15 minutos.

* No indicativo de quem sofre mais faltas nem sombras de Cristiano Ronaldo, e Messi apenas aparece no oitavo lugar. Lucas Vázquez do Espanhol é quem sofre mais, seguido de Fede Cartabia do Córdoba e o português Luisinho, do Deportivo.

* O mais rápido é o argelino do Valência Soufiane Feghouli que atingiu a propentosa velocidade de 35,53 quilómetros por hora. E o que mais quilómetros percorreu é Mikel Rico, do Athletic ao todo com 308.