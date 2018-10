Pole Position para Hamilton em Shanghai

Sem surpresas. Foi assim mais uma sessão de qualificação do campeonato do mundo de Fórmula 1, este fim-de-semana no Shanghai International Circuit. Lewis Hamilton era o principal favorito à partida para a sessão de qualificação e correspondeu da melhor forma às expectativas da Mercedes.

A qualificação registou-se sem incidentes e quaisquer problemas para as equipas do circo. O ritmo de corrida foi forte desde o início com diversas trocas de posições e tempos muito curtos entre os pilotos. A discussão pela passagem à Q2 e Q3 previa-se acesa entre todo o pelotão, facto que se confirmou com o desenrolar da acção.

Os Ferrari foram a dupla mais rápida na Q1, com Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen a serem mais rápidos que os Mercedes, que cedo saíram de pista após garantirem a passagem à Q2. A troca de pneus médios para pneus macios foi uma ajuda para a maioria dos pilotos que viram os seus tempos reduzidos no final da primeira sessão.

Longo caminho para a McLaren

Jenson Button e Fernando Alonso ficaram pelo caminho logo na primeira sessão. Os dois McLaren não conseguiram tempos de referência capazes de escapar à eliminação prematura na China e partirão da 17ª e 18ª posição, respectivamente. A McLaren tem um longo trabalho pela frente e este grande prémio será outro sério problema para alcançar lugares pontuáveis.

De fora da Q2 ficou ainda o Force India de Nico Hulkenberg e os Marussia de Will Stevens e Roberto Merhi.

A Q2 trouxe à pista Mercedes ainda mais rápidos. Hamilton e Rosberg conseguiram tempos na casa do segundo 36’ e cedo arrumaram a passagem à última sessão. Sebastian Vettel foi o único piloto a igualar os Flechas de Prata no segundo 36’ alto. O alemão continua a ser o piloto que mais perto segue atrás dos Mercedes. De salientar a boa prestação dos Sauber de Felipe Nasr e Marcus Ericsson que juntos garantiram um lugar na Q3. Mais um bom registo para a Sauber que continua a dar cartas no arranque de temporada.

Pelo caminho ficaram Pastor Maldonado, no ingrato 11º lugar, Daniil Kvyat, Sergio Perez e os dois Toro Rosso de Max Verstappen e Carlos Sainz.

A terceira sessão de qualificação esteve ao rubro nos instantes finais. De registar diversas trocas de posições na grelha, desde logo com os Williams a colocarem Felipe Massa e Valtteri Bottas na 4ª e 5ª posição, respectivamente. Kimi Räikkönen não foi além do sexto melhor tempo e partirá atrás dos Williams na corrida de domingo. Modesto foi também o tempo de Daniel Ricciardo que estará ao lado de Romain Grosjean na quarta linha da grelha de partida.

Esta foi a 41ª pole position da carreira de Lewis Hamilton, que fica agora muito perto de alcançar Sebastian Vettel no topo da tabela dos pilotos com mais pole position em grandes prémios. Já a Mercedes soma a sua 38º pole position de todos os tempos em grandes prémios e mantém o favoritismo para mais uma dobradinha no domingo.

Grelha de Partida

1- Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:35.782

2- Nico Rosberg (Mercedes) - 1:35.824

3- Sebastian Vettel (Ferrari) - 1:36.687

4- Felipe Massa (Williams) - 1:36.954

5- Valtteri Bottas (Williams) - 1:37.143

6- Kimi Räikkönen (Ferrari) - 1:37.232

7- Daniel Ricciardo (Red Bull) - 1:37.540

8- Romain Grosjean (Lotus) - 1:37.905

9- Felipe Nasr (Sauber) - 1:38.067

10- Marcus Ericsson (Sauber) - 1:38.158

O GP da China está marcado para as 7h desde domingo, com directo aqui na Vavel.