Benfica x Académica (5-1)

18:54. Da nossa parte é tudo! Muito obrigada pela companhia!

18:52. Grande tarde de futebol no Estádio da Luz. O Benfica permanece líder descansado da Liga Nos e apenas terá Maxi Pereira de fora para a deslocação ao Restelo. Destaque para o regresso de Fejsa ao relvados, que ainda mostrou ter tempo para fazer o último golo da equipa da casa, e para a estreia de Jonathan Rodriguez na equipa principal. A Académica volta assim a perder pontos na Liga e corre agora o risco de voltar a estar muito próxima dos lugares de despromoção.

Final do jogo

2 minutos de compensação.

86'. Substituição: Sai Jonas entra Jonathan Rodriguez.

Fejsa! Um momento brilhante na Luz no regresso do sérvio aos relvados! À boca da área, Fejsa rematou forte e trocou as voltas para fazer a mão cheia nesta tarde na Luz!

84'. GOLOOOOOO DO BENFICA!

Rafael Lopes aproveitou um espaço dentro da área para fazer o golo de honra para a equipa da Briosa! Muito emocionado o jogador da equipa de Viterbo e muitas palmas no Estádio da Luz para o golo da Académica.

80'. GOLOOOOOOOO DA ACADÉMICA!

79'. Amarelo para Maxi Pereira. O lateral falha assim o próximo jogo no Restelo.

74'. Um erro de Oualembo ia dando um auto-golo à equipa da Académica.... foi por pouco.

74'. Substituição: sai Hugo Seco entra Ivanildo.

73'. Substituição: sai Salvio entra Ola John.

65'. O Benfica continua a não deixar sair a Académica. O ambiente está fantástico, mas o desespero parece ter tomado conta da equipa da cidade de Coimbra.

61'. Substituição: Sai Samaris entra Fejsa no Benfica.

60'. O Benfica continua a dominar, embora o jogo esteja menos intenso, mas Jorge Jesus pede mais e melhor!

E vão 4! Grande jogada fermentada por Gaitan com Jonas a fazer o passe para André Almeida que viu o brasileiro sozinho e ofereceu o 4º golo do jogo ao suspeito do costume!

53'. GOLOOOOO DO BENFICA!

50'. O jogo diminuiu e muito de ritmo neste segundo tempo, embora o Benfica permaneça no domínio.

45'. Substituição: sai Magique entra Ofori na Académica.

Segunda parte

17:50. Grande jogo por parte da equipa do Benfica! Os encarnados entraram em campo com vontade de marcar e isso ficou visível no marcador ainda antes do minuto 20. Aos 8 minutos foi Jardel quem trocou as voltas e subiu ao primeiro andar para o primeiro golo da tarde, pouco depois foi Jonas quem aproveitou o cruzamento de André Almeida e ainda antes dos 20 minutos, Lima não desperdiçou. A Académica não está a conseguir controlar a partida e está a ter muitas dificuldades em lidar com o campeão e, ou as coisas mudam, ou o risco de um resultado pesado vai mesmo aumentar.

Intervalo

1 minuto de compensação.

43'. Um passe sensacional de Gaitan, quase que deu o golo a Maxi, mas o urugaio deu de frente com Cristiano que agora acaba por ser assistido.

36'. Grande remate de Samaris para uma defesa muito apertada de Cristiano. Volta a respirar a Académica, passou o perigo.

31'. Grande oportunidade para o Benfica! Depois de uma desatenção a bola veio parar aos pés do pistoleiro Jonas, mas valeu o corte de Esgaio no último segundo a negar o quarto golo para a equipa da casa.

Meia hora de jogo: o Benfica entrou como quis, fez o que pôde e ainda antes dos 20 minutos de jogo já estava a ganhar pela margem confortável que agora mantém. Um grande jogo por parte da equipa de Jorge Jesus que agora abrandou o ritmo, mas que ainda assim não desiste da pressão.

28'. Primeira vez que Júlio César toca na bola nesta partida. O Guardião encarnado tem tido uma tarde descansada.

24'. O Benfica não desiste da pressão e a equipa da Académica não está, claramente, a conseguir lidar com isso mesmo. O resultado é a prova disso.

21'.Substiuição: Sai Aderlan entra Mineiro na Académica.

E vão 3! Lima olhou, apontou e não perdoou depois de Luís Ferreira ter apontado para a marca de grande penalidade. De salientar ainda que o lance deixou muitas dúvidas, apesar de tudo, a vitória revela-se justa para a equipa de Jorge Jesus.

19'. GOLOOOOO DO BENFICA!

18'. Penalti a favor do Benfica, por falta de Aderlan sobre Lima.

17'. Mesmo a ganhar por 2-0 o técnico encarnado não desiste de dar indicações para dentro de campo.

13'. Em quatro remates à baliza, o Benfica já tem 2 golos. Grande atitude e grande eficácia por parte dos actuais campeões nacionais.

Cheira a goleada na Luz! Grande cruzamento de André Almeida, para um salto brilhante de Jonas a fazer o 2-0 aos 11 minutos.

11'. GOLOOOOOO DO BENFICA!

10'. O Benfica permanece na pressão à equipa da Académica. Um jogo fortissímo por parte da equipa de Jorge Jesus esta tarde.

Jardel! Depois de um canto pela direita o brasileiro aproveitou uma aberta na defesa para, depois de um cruzamento de Pizzi, fazer o primeiro golo da tarde no Estádio da Luz.

8'. GOLOOOOO DO BENFICA!

5'. Grande remate de Pizzi... foi ao lado da baliza de Cristiano, mas ficou o aviso!

3'. Grande jogada de ataque por parte da equipa da casa, para o golo apenas faltou o entendimento entre Gaitan e Lima.

1'. O Benfica começa muito forte na partida. A equipa de Jorge Jesus quer golos e isso é visível na atitude dos jogadores em campo.

Apito inicial

16:40. As três equipas já estão em exercícios de aquecimento, numa altura em que as bancadas da Luz vão ficando cada vez mais compostas. De recordar que são esperados 50 mil adeptos nas bancadas.

16:35. No banco da Académica: Lee, Ofori, Pedro Nuno, Lucas Mineiro, Ivanildo, Diallo e Cissé.

16:34. No banco do Benfica: Paulo Lopes, Sílvio, Lisandro, Fejsa, Talisca, Ola John e Jonathan.

16:30. Onze da Académica: Cristiano, Aderlan, João Real, Ricardo Nascimento e Oualembo; Fernando Alexandre, Hugo Seco, Ricardo Esgaio e Iago; Magique e Rafael Lopes.

16:16. Onze do Benfica: Júlio César, Maxi, Luisão, Jardel e André Almeida, Samaris, Pizzi, Salvio, Gaitan, Jonas e Lima.

16:00. A grande novidade na convocatória do Benfica é a inclusão de Fejsa, que já estará apto a jogar pela equipa principal; a grande ausência é a do brasileiro Anderson Talisca, que, após largo período de menor fulgor, se lesionou num braço e ficará de fora nas próximas semanas. Amorim ficou de fora das opções de Jorge Jesus, Eliseu, castigado, também.

15:50. O Estádio da Luz deverá voltar a receber uma enchente para a partida desta tarde: o Benfica lidera a liga e a onda vermelha tem ajudado os encarnados a seguirem em frente; apesar disso, de realçar alguns assobios de impaciência por parte dos adeptos (na partida contra o Nacional da Madeira).

15:30. A Académica está, de facto, a enfrentar uma senda de lesões e castigos que irão complicar a ida à Luz: Nuno Piloto e Rui Pedro estão castigados, e o lote de lesionados é vastíssimo: Fábio Santos, Aníbal Capela, Obiora, Marcos Paulo, Makonda, Edgar Salli e Marinho enchem a enfermaria e não poderá defrontar o Benfica.

