Rio Ave x FC Porto (1-3)

25' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

24' Remate perigoso de Quaresma que embate na barra. Na sequência, Marvin derruba Danilo e Vasco Santo assinala grande penalidade.

23' Livre sem qualquer perigo.

22' Falta de Lionn sobre Brahimi.

20' Canto para os azuis e brancos. Parece que a equipa de Lopetegui começa a controlar na totalidade o sentido do jogo.

18' Recomeça a partida.

17' Jogo interrompido para assistência ao guardião Ederson.

15' Um conjunto de oportunidades claras para os azuis e brancos com a mais flagrante a pertencer a Ricardo Quaresma que, com a baliza aberta, atira por cima.

12' Na sequência do livre e após ressalto, Aboubakar aparece em boa posição mas atira de forma disparatada.

12' Falta de Marvin sobre Quaresma.

8' Golo mal anulado à equipa do FC Porto. Brahimi introduz o esférico dentro da baliza, em posição legal, mas o árbitro assistente assinala fora-de-jogo.

5' Equipa de Lopetegui tenta assumir o controlo da partida mas a equipa vilacondense a conseguir estancar as pretensões portistas.

2' Jebor tenta furar pela defesa portista mas Marcano, num carrinho arriscado, faz o corte. Pediu-se falta no Estádio dos Arcos.

1' Começa a partida!

17:56. Os jogadores entram neste momento em campo.

17:48. No outro encontro o Benfica vai vencendo ao intervalo a Académica por 3-0.

17:29. Também já é conhecida a equipa inicial do Rio Ave.

«Onze» Rio Ave: Éderson; Lionn, Monte, Prince, Marvin; Wakaso, Tarantini, Diego Lopes; Ukra, Del Valle e Jebor.

17:27. Já se conhece o «onze» oficial dos azuis e brancos.

«Onze» FC Porto: Fabiano; Danilo(c), Maicon, Marcano, A. Sandro; Casemiro, Herrera, Óliver; Quaresma, Brahimi e Aboubakar.

17:25. Do lado portista é Danilo e Herrera quem corre o risco de falhar o próximo encontro caso sejam admoestado, falhando a receção à Académica.

17:20. Da parte do Rio Ave, Tarantini, Lionn e Prince estão em perigo de exclusão se virem cartolina amarela, ficando de fora do embate contra o Gil Vicente.

17:10. O árbitro do encontro será Vasco Santos, da AF Porto, assistido por Bruno Trindade e Sérgio Jesus e terá como 4º árbitro Jorge Tavares.

16:55. Num sábado quente em termos de temperatura será também um sábado escaldante na luta pelo 1º lugar: Está prestes a ter início o Benfica x Académica, num jogo que pode acompanhar ao detalhe aqui na VAVEL.

16:25. Já Pedro Martins quer ver uma reacção imediata dos seus atletas face à derrota do meio da semana, vendo o FC Porto como o adversário ideal nesta altura: "Não perdemos há quatro jogos na liga e penso que o FC Porto é o melhor adversário agora. (...) diante de um adversário deste valor e a jogarmos no nosso estádio, diante dos nossos adeptos, o nível de motivação é ainda maior.", não acreditando que a ausência de Jackson Martínez terá influência no encontro: "O FC Porto vale pelo seu todo e essa foi sempre a mensagem de Lopetegui." disse o técnico vilacondense.

16:05. Na habitual conferência de antevisão ao encontro, Julen Lopetegui alertou os seus jogadores para as dificuldades em Vila do Conde, utilizando o maior rival como exemplo: "É um jogo em que esperamos muitas dificuldades (...) é uma equipa com excelentes jogadores, que tem um bom plantel, não perdeu nos últimos quatro jogos, venceu de forma brilhante o Benfica." pedindo aos jogadores altos níveis de concentração. Questionado sobre o pensamento dos seus atletas em relação ao jogo da Champions, Lopetegui rematou da seguinte forma: "Temos somente um jogo e não existe outra possibilidade. Não pensamos em mais nenhum desafio."

15:55. Convocado está também Ederson, atleta que renovou com o Rio Ave no decorrer desta semana. O guarda-redes prolongou o seu vínculo até 2019.

15:50. Na convocatória de Pedro Martins o destaque vai para o regresso de Lionn, afastado dos relvados nas últimas semanas. Em sentido contrário estão André Vilas Boas e Tiago Pinto, ambos castigados.

15:35. Tendo em vista o importantíssimo encontro da próxima quarta-feira, frente ao Bayern Munich, Lopetegui promoveu algumas alterações na convocatória. Maicon e José Angel voltam aos eleitos do técnico espanhol em detrimento de Martins Indi (ordem para descansar) e Quintero (por lesão.)

15:25. Ano ímpar na história do clube de Vila do Conde. Frente aos azuis e brancos, os homens de Pedro Martins farão o jogo nº 50 da temporada, repartidos por Supertaça (1), Taça da Liga (6), Liga Europa (10), Taça de Portugal (4) e Liga NOS (27). Até final a equipa do Norte fará mais 6 jogos, num total de 56 partidas em toda a época.

15:15. Rio Ave e Futebol Clube do Porto já se encontraram por duas vezes esta época e ambas com vitória portista. Na ronda 11 do campeonato os dragões receberam e "despacharam" os vilacondenses por 5-0 com golos de Tello, Jackson Martínez, Alex Sandro, Óliver e Danilo. No outro encontro, desta feita para a Taça da Liga, os homens de Lopetegui superiorizaram-se no Estádio dos Arcos por 0-1 com o tento da partida a ser apontado por Aboubakar.

15:00. Para os azuis e brancos a semana contou com a partida que encerrou a jornada 27 da Liga NOS, numa tranquila vitória por 5-0 frente ao Estoril.

14:50. A semana dos vilacondenses fica marcada pela derrota bastante comprometedora frente ao SC Braga por 3-0, num jogo a contar para a 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Caso a equipa de Pedro Martins consiga virar o rumo da eliminatória sabe que irá encontrar no Jamor, a 31 de Maio, a equipa do Sporting Clube de Portugal.

14:45. A equipa do Futebol Clube do Porto é 2º classificado com 65 pontos, contabilizando um total de 20 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 63 foram os golos marcados até agora contra apenas 11 sofridos. Máximo goleador da equipa (e do campeonato) é Jackson Martínez com 17 golos.

14:35. Os da casa ocupam o 8º lugar da tabela classificativa com 37 pontos, fruto de 9 vitórias, 10 empates e 8