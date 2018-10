Com estilo: Bernardo Silva bisa na vitória do Mónaco sobre o Caen

O Mónaco alcançou ontem os 58 pontos na Ligue 1, após bater o Caen por inequívocos 0-3 - Bernardo Silva foi o actor principal da peça, ao bisar na partida com estilo e pompa. O médio ofensivo, antigo craque das camadas jovens do Benfica, voltou a mostrar a sua classe e a evidenciar o seu progresso na aventura monegasca.

O Mónaco foi forte demais para os intentos da equipa da casa - servido por Ferreira Carrasco, o jovem avançado Anthony Martial inaugurou o marcador, materializando em golo a superioridade forasteira da equipa de Leonardo Jardim e abrindo caminho para o furação de estilo chamado Bernardo Silva.

O jogador português executou o segundo golo do Mónaco de pé esquerdo, aumentando a vantagem da formação forasteira - antes do remate certeiro, Bernardo efectuou uma finta de trocar os olhos ao adversário. Para finalizar em beleza, Bernardo colocou a cereja no topo do bolo monegasco, picando a bola sobre o guardião adversário e estabelecendo o resultado final de 0-3.

Com esta vitória, o Mónaco sobe, à condição, ao pódio da Ligue 1, estando agora em terceiro lugar; Bernardo Silva efectuou a sua trigésima sétima aparição na temporada 2014/2015, tendo chegado à fasquia dos seis golos, cinco desses tentos foram obtidos no campeonato francês.