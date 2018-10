Volta ao País Basco: Joaquín Rodríguez rouba amarela a Henao no contra-relógio

O experiente ciclista espanhol de 35 anos foi o grande destaque da Volta ao País Basco - não só Joaquín Rodríguez arrebatou duas etapas da competição, como, na etapa derradeira, um contra-relógio, realizou um excelente tempo, que, apesar de não ser o melhor de todos, foi suficiente para destronar o camisola amarela colombiano, Sergio Henao.

O ciclista da Team Katusha destronou o colombiano da Team Sky, alcançando um tempo de 28 minutos e 50 segundos, ficando a apenas quatro segundos do vencedor do contra-relógio (sexta etapa), Tom Dumoulin, da Team Giant-Alpecin. Henao completou o percurso de 18,3 quilómetros com mais dezassete segundos que o holandês.

Joaquín Rodríguez havia já dado provas da sua pujante condição física, vencendo as etapas 3 (Vitoria-Gasteiz - Zumarraga) e 4 (Zumarraga - Arrate) da prova, mas, na etapa final, excedeu as expectativas e obteve o segundo melhor tempo do «time trial», à frente de especialistas como o polaco Michal Kwiaktkowski ou o alemão Tony Martin.

Rui Costa realizou um óptimo contra-relógio (longe de ser o seu maior trunfo técnico), posicionando-se no oitavo lugar, a 34 segundos do vencedor Tom Dumoulin; este resultado permitiu ao ciclista português da Lampre-Merida conquistar o sétimo lugar na geral individual.