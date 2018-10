Rumo à MLS: Andoni Iraola não renova com o Athletic

O jogador Andoni Iraola não vai renovar contrato com o Athletic e vai continuar a carreira profissional nos Estados Unidos. Futebolista que no princípio de carreira esteve no Baskonia, clube satélite do clube basco, fez toda a carreira no Athletic e agora prepara-se para, na próxima temporada, aventurar-se na Major League Soccer.

O quarto jogador com mais jogos pelo clube (504) vai fazer 33 anos no próximo mês de Junho. O Athletic apresentou uma proposta para a sua continuação mas Iraola preferiu continuar a sua carreira na MLS, virando o rumo da sua carreira e experimentando um novo campeonato, onde terá à espera um chorudo salário.

Ernesto Valverde, treinador dos bascos, já falou da sua despedida. «Andoni não disse nada em público e também não falei com ele sobre isso. Cada um toma as decisões que quer». Provavelmente o internacional vai, como David Villa, fazer uma rodagem por um clube na Austrália para chegar nas melhores condições ao seu destino.