Sporting visita sadinos: Leão ruge até Setúbal sem Nani

Com a festa do Jamor garantida, os comandados de Marco Silva enfrentam na jornada 28 a sempre difícil formação do Vitória de Setúbal. Os leões de Alvalade estão galvanizados pela presença na final da taca mas terão pela frente um Vitória que não perde em casa há 2 meses. Fora de combate estarão Nani e François por castigo; já o caso de Cédric causa desconfiança na família Sportinguista, uma vez que se encontra fora da convocatória de forma inexplicável, ficando no ar um possível problema disciplinar com o lateral luso. Esta partida antevê-se bem disputada do primeiro ao último apito de Olegário Benquerença.

Leões recuperam forças depois de atingir final do Jamor

A meio da semana o Sporting Clube de Portugal recebeu em Alvalade o Nacional da Madeira, em jogo a contar para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal, levando de vencida a compacta equipa de Manuel Machado. Num jogo rasgadinho com oportunidades de parte a parte, valeu a audácia do central Ewerton para oferecer o Jamor os de Alvalade, depois de se ter registado um igualdade a 2 bolas na primeira mão. Para o encontro diante o Setúbal espera-se um Sportng desgastado fisicamente mas galvanizado mentalmente para reagir ao empate registado na Capital do Móvel na ronda anterior, onde o tento de Slimani foi insuficiente para somar os três pontos.

Sadinos de garra empataram no terreno do Marítimo

Antes de receber os Sportinguistas, os setubalenses deslocaram-se à mareira para enfrentar o Marítimo no difícil Estádio dos Barreiros. A marcha do marcador desenhou-se por Bauer para os madeirenses, mas Zequinha perto do fim gelou as bancadas dos maritimistas com um tiro certeiro que ditou a igualdade final a 1 bola. O bom registo caseiro dos sadinos, conjugado com este empate forasteiro, permite aos adeptos acreditar num bom resultado frente ao sporting, apesar do favoritismo leonino para chegar a vitoria.

Sem Nani, ruge Mané

Depois da festa da Taça, os leões apresentam-se em Setúbal com o objectivo de consolidar o 3º lugar da Liga. Mas para tal, os de Alvalade terão de lutar diante um Vitória compacto a jogar em casa, esperando-se uma partida de paciência para os sportinguistas, uma vez que os sadinos tudo farão para tapar os espaços aos criativos de Marco Silva.

Na baliza, o herói da passada quarta-feira, Rui Patrício, será o dono das redes, acompanhado no último reduto pelo quarteto composto por Miguel Lopes, Ewerton, Paulo Oliveira e Jefferson. Referência especial para Miguel Lopes, que agarrou a titularidade, esperando-se concentrado a defender e supersónico a atacar pela lateral direita, residindo tanto no português como em Jefferson um foco de perigo para desbloquear a sólida muralha defensiva dos homens do sado. O central Ewerton estará, ao que tudo indica, a um passo de ser leão definitivamente e é neste momento um defesa forte mentalmente e dinâmico nas abordagens aos cortes que efectua.

No miolo o trio do costume composto pelo organizador William, Adrien e João Mário, ficando apenas a incógnita quanto a utilização de André Martins no lugar de Adrien, que apresentou défices físicos na partida frente ao nacional. Quanto a João Mário (5 tentos), esperam os passes de excelência e a inteligência tática, apesar de apresentar fragilidades na finalização.

Para render Nani surge Carlos Mané (4 tentos na Liga), que tudo fará para fazer esquecer o artista cedido pelo Manchester United. De Mané esperam-se fintas e toques de habilidade, que em conjunto com o tecnicista Carrilo (5 golos) ajudarão a contornar o bloco coeso dos sadinos. Para finalizar os lances, o melhor goleador da equipa Slimani, com 10 tentos na Liga, deverá jogar, persistindo no entanto a dúvida quanto à sua condição física uma vez que têm apresentado um desgaste preocupante para Marco Silva, ficando Montero (7 golos) à espreita de uma oportunidade. O Sporting ocupa a 3ª posição com 57 pontos, 7 a mais que o 4º classificado Sporting de Braga.

Vitória de Setúbal com bom registo caseiro tentará pontuar frente ao Sporting

Os comandados de Bruno Ribeiro não perdem no seu reduto há já dois meses, e para esta jornada receberão os leões de Alvalade numa partida em que os sadinos tudo farão para pontuar. Ao que tudo indica, o técnico setubalense deverá apresentar um bloco médio baixo, porforma a evitar ao máximo as investidas de Carrillo, Mané e companhia. Esta postura defensiva não impedirá, no entanto, os jogadores do Vitória de Setúbal de imprimirem contra-ataques venenosos para as redes de Rui Patrício.

Para evitar os golos leoninos, Lukas Raeder terá a companhia dos defesas Advíncula e Miguel Lourenço (este será o jogador que irá render François, que levou vermelho directo frente ao Marítimo). Para aproveitar os contra golpes setubalenses, destaque para os melhores marcadores da equipa, João Schmidt e Zequinha, que com 4 tentos cada serão as principais setas apontadas às redes de Alvalade. O Setúbal ocupa a 15ª posição da Liga com 25 pontos, 6 acima da linha de água.

Os dados para esta partida estão lançados e resta saber se os sadinos serão capazes de servir o moscatel de Setúbal aos leões, ou se serão os de Alvalade a prolongar o brinde que os levou à final da taça.