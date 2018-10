F1 : GP da China 2015

08:50 Despedimo-nos neste momento, enquanto os pilotos se preparam para subir ao pódio. Em nome do VAVEL, agradeço a vossa preferência e espero que continuem a acompanhar a Fórmula 1 connosco. Não percam, entre hoje e amanhã, as notícias de rescaldo ao GP da China 2015! Obrigado e bom resto de domingo!

08:48 Recordemos rapidamente a classificação final enquanto os pilotos dirigem os carros para o parc fermé: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Räikkönen, 5) Massa, 6) Bottas, 7) Grosjean, 8) Nasr, 9) Ricciardo, 10) Ericsson, 11) Perez, 12) Alonso, 13) Button, 14) Sainz, 15) Stevens, 16) Mehri.

08:45 É a segunda vitória da temporada para Lewis Hamilton! Nico Rosberg termina em segundo e Vettel é terceiro, pela Ferrari.

BANDEIRA AXADREZADA! Vence Lewis Hamilton, pela Mercedes!

56/56 Volta final atrás do safety-car, enquanto os stewards se atarefam a remover o Toro Rosso da recta da meta directamente para a pit lane.

O SAFETY-CAR sai para a pista, quando faltam apenas duas voltas. Tudo pode terminar aqui...

54/56 Bandeiras amarelas! Max Verstappen perde o motor; é a segunda unidade da Renault a explodir hoje! Há fumo a sair do Toro Rosso, que se imobiliza na recta da meta.

53/56 O azar continua para Maldonado: são 3 abandonos em 3 corridas para o homem da Lotus.

52/56 Pastor Maldonado abandona! Os mecânicos guardam o monolugar do venezuelano no interior da sua garagem.

51/56 O pódio afigura praticamente fechado. Com 5 voltas para o final, os Mercedes têm uma vantagem de 12 segundos sobre os Ferrari.

49/56 Bandeiras amarelas!! Button estava demasiado colado a Maldonado, na recta da meta, e o inglês acabou por acertar na traseira do Lotus. Quem pode sorrir é Alonso, que fica com o 13º lugar. Maldonado e Button mantêm-se na corrida mas terão de ir à box.

49/56 Button, Maldonado e Alonso lutam de perto pelo 13º posto. Há apenas cerca de 0,4s entre cada um.

48/56 Os Ferraris e os Mercedes continuam muito velozes. Os Williams estão já a mais de 45 segundos dos homens de Maranello!

45/56 Curioso momento há pouco, com Räikkönen e Vettel a dobrarem o lento McLaren de Fernando Alonso...

44/56 Ricciardo usa o hairpin para finalmente ultrapassar o Sauber, depois de várias boas defesas por parte do sueco!

43/56 Ericsson e Ricciardo lutam pelo último lugar pontuável. O Sauber está a conseguir manter o Red Bull atrás de si.

41/56 Nasr e Perez lutam pelo 9º lugar desde o sector 3. O brasileiro vinha na frente e resistiu ao gancho da pista chinesa.

41/56 Maldonado perde o controlo e dá um pião, mas regressa à corrida! Entretanto, Verstappen faz uma brilhante ultrapassagem pelo interior de Perez na curva 5, e já é 8º.

38/56 Os quatro homens da frente terão de decidir o pódio entre si, caso nada de extraordinário aconteça. A diferença entre Räikkönen e Massa, que é 5º, é já de mais de 28 segundos!

36/56 Hamilton e Rosberg estão separados por 6,3s. Vettel, em terceiro, segue a 4,6s de Rosberg.

35/56 Räikkönen na box. Pneus médios também para o Ice Man. Massa imita o finlandês.

34/56 Maldonado queima o tempo de travagem na entrada para as boxes... Os stewards empurram o Lotus para trás e o venezuelano regressa à via das boxes.

34/56 "Box! Box!" é a mensagem para Hamilton. O líder pára... 2,5s segundos, tal como Vettel, e o britânico continua na liderança!

33/56 O dia torna a provar-se difícil para a McLaren. Button é apenas 12º (acaba de perder o lugar para Perez!), e Fernando Alonso é apenas 15º...

32/56 Rosberg volta à pista com 1,7s de vantagem sobre Vettel.

31/56 Hamilton acaba de assinar o melhor tempo do dia, com 1:43,008! Nico Rosberg tem ordem para parar na box.

31/56 Vettel vem para a box... Paragem de 2,5s e sai com pneus médios!

30/56 30 voltas e os mais rápidos são ainda os mesmos: 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Räikkönen, 5) Massa.

29/56 A Ferrari pergunta a Vettel se consegue andar mais depressa. O alemão diz que está no limite.

28/56 Ricciardo passa Ericsson no gancho, depois de uma primeira tentativa falhada. O homem da Red Bull é agora 11º.

20/56 Verstappen ganhou-lhe o gosto: O rookie apanhou agora Nasr também no gancho. Já é nono!

17/56 Kvyat está fora! Péssimo fim-de-semana para o russo. O motor do Red Bull de Kvyat explodiu em fogo e fumo. Não são boas notícias para a relação já difícil entre Renault e a escuderia austríaca.

14/56 O líder da corrida, Hamilton, vem à box, e regressa à frente de Vettel, que tambem já parara.

13/56 Verstappen quase choca com Ericsson! O Toro Rosso atacou por dentro o gancho e esteve a centímetros da colisão com o Sauber...!

12/56 Nasr (Sauber) e Maldonado (Lotus) são os primeiros a parar. Saem para a pista com pneus médios.

10/56 Hulkenberg está fora!! O Force India é a primeira baixa do dia.

5/56 Ao fim das primeiras cinco voltas, temos na frente 1) Hamilton, 2) Rosberg, 3) Vettel, 4) Räikkönen e 5) Massa.

VOLTA 1/56 Arrancaram bem as Flechas de Prata! Hamilton e Rosberg seguram a liderança, com os dois Ferraris no encalço. Largou bem Räikkönen, que subiu de 6º para 4º.

07:00 ARRANCOU O GP DA CHINA 2015!

05:45 Faremos agora uma breve pausa. Regressaremos dentro de poucos minutos para acompanhar o GP da China de 2015 de F1. Fiquem desse lado! Até já!

05:40 A pouco mais de uma hora da corrida, recordemos aqui a ordem de largada para o GP da China 2015:

1 Hamilton Mercedes 2 Rosberg Mercedes 3 Vettel Ferrari 4 Massa Williams 5 Bottas Williams 6 Räikkönen Ferrari 7 Ricciardo Red Bull 8 Grosjean Lotus 9 Nasr Sauber 10 Ericsson Sauber 11 Maldonado Lotus 12 Kvyat Red Bull 13 Verstappen Toro Rosso 14 Sainz Toro Rosso 15 Perez Force India 16 Hulkenberg Force India 17 Button McLaren 18 Alonso McLaren 19 Stevens Manor 20 Mehri Manor

05:40 Quem continua a surpreender com o seu bom ritmo é também a Sauber, depois de um desastroso ano de 2014 onde os suíços não obtiveram qualquer ponto. Ontem, colocaram ambos os carros na Q3, com Nasr em 9º e Ericsson em 10º.

GP da China de F1 directo

05:38 Se a Mercedes continua a mostrar a consistência e velocidade que adquiriu em 2014, a Ferrari é um dos regressos de 2015. A equipa de Maranello tem rodado em bom ritmo, e divide mesmo com a Mercedes as vitórias nas duas primeiras provas da temporada: Hamilton venceu na Austrália, Vettel festejou na Malásia.

05:35 Hamilton conquistou assim a 41ª pole da sua carreira. O britânico está agora a apenas 4 do alemão Sebastian Vettel, que soma 45.

05:30 Lewis Hamilton terá a seu lado, na grelha de partida, o companheiro Nico Rosberg. Sebastian Vettel, pela Ferrari, largará em terceiro, tendo por companhia o Williams de Felipe Massa.

05:22 Corre-se em Shanghai desde o ano de 2004, e o recorde de melhor volta pertence ainda a Michael Schumacher (Ferrari), que nesse mesmo ano marcou 1:32,239 no relógio. O tempo da pole de Hamilton, obtido ontem, ficou-se nos 1:35,782.

05:18 A pista chinesa está dotada de duas zonas de DRS, uma na recta da meta e outra na longa recta situada entre as curvas 13 e 14, no sector 3.

GP da China de F1 directo

05:10 O Circuito Internacional de Shanghai tem 5,451 km de extensão, ao qual os pilotos deverão dar 56 voltas, para um total acumulado de 305,066 km. Famosa pelo seu perfil insólito, a pista chinesa é composta por 15 curvas, 5 à esquerda e 10 à direita. (imagem: formula1.com)

05:05 O circuito é Shanghai, e a pole position está novamente nas mãos de Lewis Hamilton, o homem da Mercedes que neste momento é o totalista das poles: 3 em 3 possíveis para o campeão em título.

05:00 Bom dia e bem-vindos a mais uma madrugada de F1 no Vavel! Hoje, acompanharemos o GP da China, com arranque marcado para as 7h da manhã, hora portuguesa.