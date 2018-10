Top 10: Quais os avançados mais utilizados na Europa?

Vavel Portugal apresenta-lhe os avançados mais utilizados pelos seus respectivos técnicos na Europa. O goleador mais utilizado (neste caso por Koeman, ex-treinador do Benfica) é o o avançado Graziano Pellè, do Southampton - o italiano leva 2.659 minutos repartidos por 31 jogos. A seguir temos Lionel Messi, a estrela do Barcelona jogou 2.565 minutos em 29 partidas da liga espanhola.

O pódio termina com André-Pierre Gignac, que foi utilizado em 31 jogos com 2.539 minutos ao serviço do Marselha. A seguir aparece o dianteiro do Queens Park Rangers, Austin, com 2.439 minutos em 28 partidas; em quinto temos o avançado do Palermo (muito cobiçado) Paulo Dybala - o argentino foi utilizado em 28 jogos e tem 2.425 minutos.

O veterano Luca Toni, do Hellas Verona, aparece em sexto e soma 2.421 minutos em 29 encontros, Sean Dyche, o treinador do Burnley, tem apostado em Ings que tem 2.408 minutos em 28 partidas. Em oitavo lugar temos o atacante Saido Berahino, do West Bromwich Albion, que tem sido alvo de alguma atenção por parte de clubes como o Liverpool e Manchester United e que em 31 partidas tem 2.406 minutos.

No penúltimo posto aparece o belga Romelu Lukaku, que jogou em 30 jogos e tem 2.399 minutos. Em décimo na lista dos avançados mais utilizados está o inglês velocista Gabriel Agbonlahor do Aston Villa que tem 2.391 minutos em 29 partidas.