Alerta Griezmann: extremo será um dos maiores perigos para o Real

Um dos jogadores mais perigos do Atlético de Madrid na eliminatória dos quartos-de-final da «Champions» será o extremo Antoine Griezmann - o Real Madrid que se cuide. O jogador é o melhor marcador do conjunto madrileno, com 21 golos nas várias competições na temporada 2014/2015.

O francês, contratado à Real Sociedad, conseguiu quatro golos nos últimos três jogos e desde que chegou apontou um «hat-trick» frente ao Athletic, comprovando a excelente forma que atravessa; veloz e finalizador, Griezmann permite boas articulações ofensivas com Fernando Torres ou Mario Mandzukic, tornando o ataque de Diego Simeone tremendamente móvel e maleável.

Dois golos na mesma partida frente ao Córdoba, Levante, Rayo Vallecano, Almería e Málaga. Na Liga BBVA tem 77 remates, quatro assistências para golo, 38 faltas sofridas, 798 passes bem executados com uma percentagem total de 78%. E ainda rematou cinco vezes ao poste sendo apanhado em fora-de-jogo 22 ocasiões num total de 2680 minutos de jogo. Será elemento-chave na estratégia «colchonera» diante do Real, amanhã, num «derby» que reedita a final da Liga dos Campeões 2013/2014, vencida pelos «merengues».