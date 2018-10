Atleti x Real: Griezmann considera a intensidade a chave do sucesso contra o rival

Antoine Griezmann, autor de dois golos perante o Málaga (2-2) na jornada passada, considera que o factor mais importante a ter em conta no duelo contra o rival Real Madrid será ter a mesma intensidade de jogo na Liga do Campeões. «Agora é descansar, pensar na Champions e tentar ganhar todos as partidas. Devemos jogar com a mesma intensidade de hoje», declarou o extremo goleador.

O jogo diante do Málaga terminou em empate, algo frustrante para as aspirações do clube madrileno - «Quisemos ganhar, mas não foi possível. Foi uma partida complicada. O Málaga meteu muita intensidade no jogo», afirmou o francês, que tem-se apresentado numa excelente forma.

De recordar que o Atlético Madrid não perde contra o Real Madrid desde a final da transacta Liga dos Campeões (4-1 após prolongamento), tendo vencido quatro «derbies» (um a contar para a Supertaça, dois para a Liga BBVA e outro para a Taça do Rei) contra os «merengues» desde esse dia 24 de Maio de 2014, no qual foi disputada a final da prova milionária, em Lisboa.