Atlético Madrid x Real Madrid na UEFA Liga dos Campeões (0-0)

A eliminatória está em aberto e tudo se vai decidir já na próxima semana no Santiago Bernabéu. Esperamos que tenham gostado de mais esta transmissão e . Continuem a acompanhar toda a actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Da minha parte até uma próxima oportunidade.

O encontro tornou-se quezilento com os jogadores mais preocupados em tirar amarelos, do que em jogar futebol. Fruto disso Mário Suarez no Atlético e Marcelo no Real, falham o jogo da segunda mão.

A equipa de Diego Simeone foi mais ofensiva e não permitiu que os merengues tivessem espaço para circular a bola e desse modo não criarem perigo para as suas redes.

Empate que penaliza o Real Madrid pelas oportunidades criadas na primeira parte, mas é um prémio para a melhor segunda parte do Atlético Madrid.

FINAL DA PARTIDA, EMPATE A ZERO ENTRE ATLÉTICO MADRID E REAL MADRID!

90+2' Remate de Cristiano Ronaldo para defesa fácil de Oblak.

90' Vão jogar-se mais três minutos de compensação.

89' Canto batido na esquerda e Mário Suarez de bicicleta obriga Casillas a defesa apertada.

88' Cartão amarelo para Marcelo por falta sobre Fernando Torres. Marcelo também vai ficar de fora da partida no Santiago Bernabéu.

86' Pontapé de Modric por cima da barra de Oblak.

85' Substituição no Real Madrid, saiu Carvajal e entra Arbeloa.

84' Cartão amarelo para Mário Suarez por agarrar Isco. Com este amarelo Mário Suarez fica de fora do jogo da segunda mão.

82' Alteração no Atlético Madrid, saiu Koke e entra Fernando Torres.

81' Lançamento de Siqueira a bola pinga na área e Godin remata por cima da baliza.

80' Cartão amarelo para Sérgio Ramos e Raúl Garcia por desentendimento entre ambos.

76' Alteração no Atlético Madrid, saiu Griezmann e entra Raúl Garcia.

75' Substituição no Real Madrid, saiu Benzema e entra Isco.

65' Vinte minutos da segunda parte, com mais quezílias entre os jogadores do que futebol em si jogado. No entanto o Atlético Madrid aproxima-se mais da área do Real Madrid, que não tem criado perigo para Oblak.

61' Mandzukic continua com dificuldades em parar o sangue junto ao olho esquerdo. Há pouco na área do Real Madrid desentendimento entre o croata e Carvajal, com este último atingir o avançado no peito.

56' Remate de Kroos e Oblak defende com segurança.

55' Cartão amarelo para Mandzukic por falta sobre Varane.

51' Jogo interrompido para ser prestada assistência a Mandzukic, que está a sangrar da face após uma cotovelada de Sérgio Ramos.

49' Cruzamento de Juanfran e Arda Turan na área salta de cabeça, mas atira ao lado.

INÍCIO DA SEGUNDA PARTE, SAIU O ATLÉTICO MADRID!

O Atlético Madrid precisa de fazer muito mais e melhor na segunda parte se quiser levar um resultado positivo para o encontro da segunda mão. Quanto ao Real Madrid, veremos se não paga caro as oportunidades desperdiçadas nestes primeiros quarenta e cinco minutos.

Vai valendo à equipa de Diego Simeone o guarda-redes Oblak, que já por várias ocasiões negou o golo ao Real Madrid, com Gareth Bale a ter melhor oportunidade num lance onde ficou só com o guardião pela frente.

Primeira parte jogada a um grande ritmo e com domínio total do Real Madrid. A equipa merengue pressiona alto e quase não tem deixado o Atlético Madrid chegar perto da sua área.

INTERVALO DA PARTIDA, EMPATE A ZERO ENTRE ATLÉTICO MADRID E REAL MADRID!

45' Centro de Siqueira e Griezmann de cabeça atira por cima.

42' Outra vez Oblak a negar o golo a James Rodríguez, num lance que começa numa arrancada enorme do central Varane.

39' Pontapé de Modric em zona frontal e a bola não passa longe da barra.

37' Primeiro remate do Atlético Madrid, erro de Sérgio Ramos na origem do lance, a bola sobra para a zona de meia lua onde Griezmann atira à meia volta para defesa de Casillas.

36' Mais uma grande intervenção de Oblak, agora a voar para defender o remate de trivela de James Rodríguez.

31' Grande pontapé de Gareth Bale, com Obkal a esticar-se e a defender para a frente, mas a não aparecer ninguém do Real Madrid na recarga.

30' Meia hora de jogo e continua tudo na mesma. Melhor o Real Madrid na pressão e circulação rápida da bola, embora sem levar perigo para Oblak, perante o Atlético Madrid remetido ao seu meio-campo, atacando com poucos jogadores e sem ainda ter efectuado um remate digno de registo.

15' Primeiros quinze minutos da partida, com uma entrada muito forte do Real Madrid, a pressionar alto e a ter uma grande ocasião para marcar por Gareth Bale. O Atlético Madrid com grandes dificuldades em chegar até à área merengue, ainda não criou perigo para Casillas.

8' Cristiano Ronaldo de livre directo dispara forte de muito longe, e obriga Oblak a sujar o equipamento para segurar a bola.

3' Que oportunidade para o Real Madrid!!! Godin falha o corte, Gareth Bale fica isolado, e o remate do galês é parado por uma mancha enorme de Oblak. Grande parada do guardião colchonero.

2' Remate de Carvajal para defesa atenta de Oblak.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O REAL MADRID!

19:43. Entram as equipas no relvado, para se ouvir o hino da Liga dos Campeões. 54 mil nas bancadas do Calderón.

19:35. As equipas recolhem aos balneários, daqui a pouco o início da partida.

19:20. Os jogadores de ambos os conjuntos já estão no relvado a fazer os exercícios de aquecimento.

19:10. Os guarda-redes das duas equipas já vão aquecendo no relvado. Nas bancadas os adeptos de um lado e do outro vão aquecendo o ambiente.

19:05. Não tem corrido bem as visitas do Real Madrid ao Vicente Calderón nesta temporada. Em três jogos no reduto do Atlético Madrid, os merengues perderam todos e sempre sem marcar golos.

18:50. No banco de suplentes do Real Madrid vão sentar-se, Navas, Pepe, Arbeloa, Khedira, Isco, Illarramendi e Jesé.

18:48. No banco de suplentes do Atlético Madrid vão estar, Moyà, Gámez, Gimenez, Tiago, Raúl Garcia, Saúl Níguez e Fernando Torres.

18:46. O Real Madrid vai jogar com, Casillas na baliza, a defesa formada por, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo, no meio-campo, Kroos, Modric e James Rodríguez, no ataque Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.

18:43. O Atlético Madrid vai alinhar com, Oblak na baliza, defesa composta por, Juanfran, Godín, Miranda e Siqueira, no meio-campo Mário Suarez, Koke e Gabi, na frente Arda Turan, Griezmann e Mandzukic.

18:15. «Eles têm jogadores extraordinários e nós respeitamos a habilidade deles. Não podemos escolher os nossos oponentes, mas admiro Ancelotti como homem (...) é um motivo de orgulho competir com os melhores e Carlo é um deles», afirmou Diego Simeone, elogiando o homólogo rival. «Há uma grande simbiose entre jogadores e fãs. Estar entre as 8 melhores equipas do mundo deixa os adeptos orgulhosos», declarou, na antevisão do jogo.

18:05. O médio Koke, do Atlético Madrid, é o jogador com mais assistências na presente edição da Liga dos Campeões, tendo até agora efectuado quatro. Toni Kroos, com três, é o atleta do Real Madrid com mais passes para golo na prova. Ambos serão vitais para as estratégias de Diego Simeone e de Carlo Ancelotti.

17:50. Cristiano Ronaldo será a grande ameaça ofensiva do Real Madrid - o melhor jogador do mundo procurará no Caldéron o seu golo número 50 da temporada; o atleta luso é segundo o melhor artilheiro da UEFA Liga dos Campeões, empatado (8 golos) com Lionel Messi, atrás ainda de Luiz Adriano (9). O melhor marcador do Atlético Madrid na prova é Mandzukic, com 5 golos.

17:40. Atlético e Real Madrid abriram hostilidades em confrontos 'europeus' na temporada longínqua de 1958/1959, quando se debateram pela presença na final da então Taça dos Campeões Europeus. Após uma vitória caseira para cada lado, o tira-teimas foi decidido num terceiro jogo de «play-off» ganho pelo Real Madrid: 2-1 com golos de Di Stéfano e Puskas contra um tento de Enrique Collar.

17:30. Para darmos conta da última vitória do Real Madrid sobre o Atlético Madrid durante o tempo regulamentar dos 90 minutos, teremos de recuar até 11 de Fevereiro de 2014, dia em que o Real Madrid visitou o Vicente Caldéron (na meia-final da Taça do Rei) e de lá saiu com uma vitória por 0-2, com dois golos do astro luso Cristiano Ronaldo.

17:25. Os recentes dados dão vantagem ao Atlético Madrid: na presente temporada, as duas formações já se defrontaram por cinco ocasiões (nos âmbitos da SuperCopa, Taça do Rei e Liga BBVA) e em todas elas o Real Madrid não foi capaz de sair vencedor - 12 golos a favor do Atlético apenas quatro sofridos, quatro triunfos (vencendo a SuperCopa, eliminando o Real da Taça e batendo por duas vezes os «merengues» na Liga).

17:15. Na última partida realizada entre as duas equipas, o Atlético levou a melhor com uma excelente goleada que impediu o Real Madrid de explanar o seu futebol - no Vicente Caldéron, para a Liga BBVA, os «colchoneros» marcaram por Tiago, Saúl, Mario Mandzukic e Antoine Griezmann e impediram o trio Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo de singrar.

17:05. Desde a final da Liga dos Campeões (que terminou com a vitória «merengue» por 4-1 após prolongamento), o Real Madrid não mais conseguiu levar de vencida a formação do Atlético Madrid. Após o escaldante triunfo do Real em Lisboa (com golos de Sergio Ramos, Gareth Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo), passaram-se seis jogos sem vitória do Real Madrid - o Atlético venceu quatro e empatou dois.

16:55. A partida Atlético Madrid x Real Madrid colocará frente-a-frente o campeão espanhol (actualmente no terceiro lugar da Liga BBVA) e o campeão da Liga dos Campeões, actual segundo classificado da liga espanhola. No relvado medirão forças o «cholismo» raçudo de Diego Simeone contra a formação galáctica de Cristiano Ronaldo e companhia, liderada pelo italiano Carlo Ancelotti.

16:45. O grandioso jogo Atlético Madrid x Real Madrid será um novo «round» nos duelos internacionais dos dois rivais de Madrid; em Maio de 2014, o Real Madrid conquistou a tão desejada «La Décima» numa final de nervos diante do rival «colchonero», em Lisboa. Este será o quinto jogo 'europeu' entre as duas formações da capital espanhola.

16:40. Seja bem-vindo à transmissão do jogo Atlético Madrid x Real Madrid, «derby» madrileno referente à primeira mão dos quartos-de-final da UEFA Liga dos Campeões. A partida será disputada no Vicente Caldéron, às 19:45 horas - siga o minuto a minuto do jogo Atlético Madrid x Real Madrid, , grátis, em Vavel Portugal.