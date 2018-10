Benfica: 'Picasso' Gaitán associado ao Valência

No mercado de verão de 2014, o Valência do milionário Peter Lim mostrou um forte interesse em contratar o génio encarnado Nico Gaitán, no entanto os valores avultados de um possível negócio afastaram o argentino do Valência. O extremo é indiscutivelmente o artista de serviço no futebol perfumado do Benfica, e o interesse valenciano acentuou-se no passado sábado, quando responsáveis do clube espanhol observaram o jogador na vitória do Benfica sobre a Académica. A claúsula de 35 milhões separa o mago sul-americano da luz para o mestalla, mas com Peter Lim tudo pode acontecer...

Depois de André Gomes, Rodrigo e Enzo... O génio Gaitán?

De águia ao peito desde 2010, o ex-Boca Nico Gaitán desde cedo evidenciou um potencial incrível para assumir o papel de desiquilibrador e de artista, com dribles e lances geniais. Aos 27 anos, o argentino é a principal peça ofensiva do xadrez de Jorge Jesus e foi um dos principais protagonistas na conquista do titulo da época passada. A Gaitán é pedido que resolva um jogo quando tudo parece bloqueado,seja com uma finta ou um passe de ruptura e, claro com os famosos remates artísticos, seja de bola corrida ou de bola parada.

O futebol técnico de Gaitán desperta inevitavelmente o interesse dos tubarões europeus, mas em particular o Valência de Nuno Espírito Santo que tem vindo a crescer no futebol espanhol, com o clube a estar cada vez mais perto de poder lutar pela conquista de títulos. As relações entre Benfica e Valência começaram em janeiro de 2014 com a venda de Cancelo, André Gomes e Rodrigo, da Luz para o Mestalla. Em Janeiro deste ano o organizador de jogo Enzo Pérez trocou as águias pelos valencianos, acentuando o desejo de Peter Lim por atletas do Benfica.

No passado Sábado, o Benfica despachou a Académica por 5 bolas a uma e Gaitan esteve em grande plano, com os companheiros a entregarem invariavelmente o esférico a Nico, que tem vindo a pintar obras de arte com a bola colada ao pe. O scouting do Valência esteve mesmo presente nas bancadas da Luz e parece evidente que Gaitán encaixa perfeitamente na estratégia ambiciosa de Nuno Espírito Santo para a próxima temporada e neste sentido o magnata Peter Lim poderá estar a preparar mais um investimento extra planetário para levar Gaitán para o emblema de nuestros hermanos.

Apesar da cobiça de clubes ingleses, a presença de ex companheiros no Valência poderá ser decisiva para facilitar a escolha de Gaitán, que tem indiscutivelmente classe para jogar em qualquer clube do mundo. A claúsula do jogador esta em 35 milhões de euros, e o presidente Luís Filipe Vieira já afirmou que o craque só sairá pelo valor acima proferido. Com Peter Lim tudo é possível e um facto é certo: o que Peter Lim tem em milhões, Nico Gaitán tem em qualidade futebolística, um potencial extremo do melhor que os palcos portugueses já viram em toda a história.