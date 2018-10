Mandzukic apela à presença dos adeptos, Carvajal fala em «ganas de vingança»

«Os adeptos do Atlético sempre deram o melhor e amanhã (hoje) a equipa precisa de escutá-los a todos. É uma noite muito especial e estou certo que também a atmosfera será especial», escreveu Mario Mandzukic numa rede social, no âmbito do escaldante e mediático duelo entre o Atlético Madrid e o Real Madrid.

Para o grande jogo de hoje, dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o clube «colchonero» anunciou que serão distribuídos 50000 lenços vermelhos e brancos de plástico com o tema «coragem e coração». Os adeptos do Real Madrid estarão na parte norte do Vicente Calderón e serão cerca de 2500.

Na antecâmara do jogo, o lateral direito do Real, Carvajal, deu uma entrevista ao site oficial do clube, afirmando que o rival «colchonero» terá «ganas de vingança» - «estiveram muito perto de ganhar na temporada passada, mas no final fomos nós que festejámos o título», atirou.

«As duas equipas têm tido altos e baixos. Como é natural, nunca tem os mesmos os jogadores para competir. As duas equipas chegam a esta partida num bom momento. Nós jogámos bem nos últimos três jogos», referiu o defesa espanhol, que para o ano terá a competição do brasileiro Danilo.