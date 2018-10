Resultado Paris Saint-Germain x Barcelona na Champions League 2015 (1-3)

Quanto a nós só temos a agradecer a sua preferência e esperamos que tenha sido do seu agrado. Continue a acompanhar o nosso trabalho aqui, na VAVEL. Votos de uma boa semana...

Vitória absolutamente incontestável da equipa catalã que controlou durante todo o encontro. Perante uma permeável equipa parisiense, os homens de Luis Enrique tomaram conta da iniciativa de jogo, mantendo durante largos instantes a posse de bola. Luis Suárez foi o homem do encontro ao apontar um "bis", ambos por jogadas individuais, destacando-se o segundo golo do uruguaio. A equipa de Laurent Blanc ainda deu um ar da sua graça, por Van der Wiel, mas terá tarefa muito complicada em Camp Nou.

Fim do encontro.

90' Livre directo apontado por Messi mas que Sirigu defende sem problemas.

90' Mais três minutos de jogo.

89' Grande corte de Mathieu quando Cavani, em posição mais que privilegiada, se preparava para fazer o segundo para a equipa de Paris.

87' Grande corte de Marquinhos após cruzamento de Adriano, Suárez já se preparava para fazer o seu 'hat-trick'.

Van der Wiel atira com força e, depois de um desvio infeliz de Mathieu, a bola acaba no fundo da baliza.

82' GOLOOOOOOOOOO PSG!!

80' Substituição no Barcelona: Sai Montoya e entra Adriano.

Extraordinário golo de Luis Suárez! Depois efectuar um túnel fantástico sobre David Luiz, o uruguaio finaliza de forma exímia ao ângulo superior da baliza de Sirigu.

79' GOLOOOOOOOOOO BARCELONA!!!

74' Substituição no Barcelona: Sai Rakitic e entra Mathieu.

74' Bela jogada individual de Messi com o remate a sair para fora.

73' Barcelona com 61% de posse de bola; PSG com 39%.

71' Falta atacante assinalada a Neymar.

69' Espectacular defesa de Ter Stegen a remate de Cavani. Melhor ocasião para os parisienses em todo o encontro.

Jogada individual de Luis Suárez que passa facilmente por David Luiz e Marquinhos, aguenta a carga de Maxwell e faz o seu 5º golo nesta edição da Liga dos Campeões.

67' GOLOOOOOOOOOO BARCELONA!!!

65' Substituição no Paris Saint-Germain: Sai Rabiot e entra Lucas Moura.

63' Prepara-se Lucas Moura para entrar em campo.

61' Lance dividido entre Busquets e Cavani com ambos os jogadores a ficarem queixosos no terreno de jogo.

60' Canto aliviado pela defensiva da equipa gaulesa.

59' Canto para a equipa catalã.

54' Cartão amarelo para Messi.

53' Substituição no Barcelona: Sai o lesionado Iniesta e entra Xavi.

51' PSG entra a pressionar neste início de segunda parte, desta feita com Rabiot a atirar mas para as mãos do guarda-redes alemão.

49' Remate perigoso de Pastore ao qual Stegen defende com alguma dificuldade.

46' Já rola a bola neste segundo tempo.

Fim de um primeiro tempo totalmente dominado pela equipa catalã, coroado com o golo apontado por Neymar ao minuto 18. A equipa de França aparece nesta primeira parte uns furos abaixos do habitual muito por culpa de um Barcelona sempre seguro no controlo da posse de bola, efectuando até agora uma seguríssima exibição.

Intervalo no Parque dos Príncipes!

45+1' Cavani aparece em boa posição mas é assinalado fora-de-jogo.

45' Mais dois minutos de tempo extra.

44' Jogo reatado.

43' Jogo interrompido para assistência a Sirigu.

43' David Luiz perde a bola em zona comprometedora mas a finalização de Luis Suárez sai fraca.

41' Canto que Ter Stegen alivia com os punhos.

41' Canto para o PSG.

37' Cartão amarelo para Cabaye por entrada fora de tempo sobre Iniesta.

35' Cruzamento de Maxwell, Cavani desvia ao primeiro poste mas Ter Stegen defende sem problemas.

33' Na sequência do livre foi assinalado fora-de-jogo a Cavani.

32' Cartão amarelo para Piqué por derrube a Matuidi.

28' Na sequência, contra-ataque conduzido por Matuidi e Lavezzi que serve Cavani mas o uruguaio perde a bola de forma incrível.

28' Canto sem perigo.

28' Canto para o Barcelona.

27' Domínio total da equipa de Luis Enrique até este momento.

26' Belo slalom de Neymar mas a finalização do brasileiro sai bastante fraca.

21' Substituição no PSG: Sai o lesionado Thiago Silva e entra David Luiz.

19' Duas infelicidades num minuto para o PSG visto que Thiago Silva já deu ordem para ser substituído.

Rabiot perde a bola em zona proibida e, em contra-ataque, Messi serve Neymar que não tremeu frente a Sirigu.

18' GOLOOOOOOOOOO BARCELONA!!

16' Neymar, após lance confuso na área, atira mas directamente para fora.

14' Primeira grande oportunidade da partida. À entrada da área e praticamente sem pressão, Messi atira a contar mas a bola bate no poste direito da baliza de Sirigu.

10' Bom entendimento entre Neymar, Messi e Jordi Alba mas Thiago Silva, de forma brilhante, corta o lance e ganha pontapé de baliza.

8' Matuidi serve na perfeição Pastore que, em boa posição e já dentro de área, acerta muito mal no esférico. Podia (e devia) ter feito bem melhor.

7' Habitual troca de bola da equipa catalã com a equipa de Paris a fechar todos os caminhos da sua área.

5' Jordi Alba cai na área, pede penalty mas Clattenburg (e bem) manda jogar.

2' Início de jogo com a equipa parisiense "empolgada" mas sem criar perigo.

1' Começa a partida!

19:42. Parque dos Príncipes completamente lotado para este grande jogo!

19:40. Quanto aos «onze» iniciais:

PSG: Sirigu; Van der Wiel, Thiago Silva (c), Marquinhos, Maxwell; Rabiot, Cabaye, Matuidi; Lavezzi, Pastore e Cavani.

Barcelona: Stegen; Montoya, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta (c); Messi, Suárez, Neymar.

18:45. Ambas as equipas têm nos seus onzes duas armas mortíferas de nacionalidade uruguaia: Edinson Cavani será o atacante letal do PSG (Zlatan Ibrahimovic falha o jogo por suspensão) enquanto, por banda do Barcelona, será Luis Suárez o jogador mais avançado do tridente formado pelo treinador espanhol Luis Enrique.

18:30. Para chegarem aos quartos-de-final da UEFA Liga dos Campeões, as duas equipas tiveram de suar - o PSG eliminou os ingleses do Chelsea, de José Mourinho, numa eliminatória de nervos. O Barcelona, mais desafogado, bateu outra formação inglesa, o Manchester City.

18:15. No outro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, jogado no Parque dos Príncipes, o PSG venceu por 3-2 num jogo emotivo e incerto; David Luiz, Marco Verratti e Blaise Matuidi marcaram para a formação francesa, Lionel Messi e Neymar marcaram para a formação «blaugrana».

18:00. Este será o sétimo jogo entre PSG e Barcelona: as duas equipas registam duas vitórias, todas elas obtidas em jogos disputados nas respectivas casas. Na última partida realizada entre ambos, na Catalunha, o Barcelona venceu por 3-1, numa partida do grupo F da edição da fase de grupos da Liga dos Campeões.

17:40 Do lados dos visitantes a sempre poderosa máquina do Barcelona, que conta com um leque luxuoso de jogadores como Piqué, Iniesta, Neymar, Suárez e claro, Lionel Messi. Grande figura dos catalães e dos melhores do mundo na sua profissão, o astro argentino é capaz de tudo dentro das quatro linhas, intimidando qualquer defesa que defronta.

17:30 É dos jogos mais aguardados destes quartos-de-final da Liga dos Campeões. De um lado os milionários de Paris, que conta no seu plantel com jogadores como Thiago Silva, David Luiz, Matuidi ou Ibrahimovic.

17:20 Seja bem-vindo à transmissão do jogo Paris Saint Germain x Barcelona, referente à primeira mão dos quartos-de-final da UEFA Champions League. A partida será disputada no Parque dos Príncipes, às 19:45 horas - siga o minuto a minuto do jogo PSG x Barcelona, , grátis, em Vavel Portugal.