PSG x Barcelona: Cavani e Suárez serão as duas armas de ataque

Esta noite, pelas 19:45 horas, PSG e Barcelona vão-se defrontar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. O jogo no Parque dos Príncipes vai ficar marcado pelo confronto entre dois companheiros de seleção.

Edinson Cavani e Luis Suárez são, neste momento, dois dos jogadores mais cotados da selecção uruguaia. O Barcelona pagou cerca de 81 milhões ao Liverpool e o PSG desembolsou 64 ao Nápoles e hoje ambos vão tentar ajudar as suas equipas da melhor forma.

Luis Suárez tem 10 golos na Liga BBVA e quatro na Champions League, Cavani marcou oito na liga doméstica e seis na Liga dos Campeões que o faz o melhor marcador da equipa na Europa. Do lado do Barça, Messi é o melhor marcador com oito remates certeiros. Por seu lado Edinson Cavani não poderá contar a seu lado com Ibrahimovic, que está castigado.